Okončana drama u Opuzenu: psihički rastrojen muškarac dignuo kuću u zrak i kosirom napao policajca; Jutros se predao policiji, zbog opekotina prevezen u splitsku bolnicu

07:15 - Cjelonoćna drama u Opuzenu okončana je jutros oko pet sati kada je psihički rastrojeni muškarac, (49) koji je raznio kuću plinskom bocom i oštrim kosorom ozlijedio policajca, spušten sa krova.

Muškarac je zadobio opekotine većeg dijela tijela te je upućen na obradu u KBC Split.

Tako je završila trinaestosatna drama koja je uznemirila Opuzen, posebno stanovnike u ulici Put Zlatinovca koji su bili evakuirani iz svojih kuća zbog eksplozije.



23:10 - Drama u Opuzenu još uvijek traje. Dok pišemo ovaj tekst na teren su izašli pripadnici specijalne policije koji će pokušati muškarca (49) skinuta sa krova gdje se popeo nakon što je dignuo kuću u zrak plinskom bocom i teško ozlijedio oštrim kosirićem policijskog inspektora



Ranije objavljeno - U Opuzenu se večeras odvija prava drama. Poput scena iz horor filmova, duševno rastrojeni muškarac plinskom bocom dignuo je u zrak svoju kuću te je nakon toga oštrim kosirićem ozlijedio policijskog inspektora izrezavši ga po rukama. Za pretpostaviti je da se policajac branio kada je ovaj na njega nasrnuo pa je dobio posjekotine po rukama.

Nakon što je dignuo kuću u zrak popeo se na jedan dio krova, koji se nije urušio gdje je satima stajao vitlajući kosorom u rukama, dok je ostatak kuće gorio.

Ozlijeđeni policajac je nakon ukazane prve medicinske pomoći u Metkoviću helikopterom upućen na bolničko liječenje u KBC Split.

Kako neslužbeno doznajemo, zadobio je teške tjelesne ozlijede i posjekotine na obadvije ruke ali je izvan životne opasnosti.

Pola grada Opuzena u nedjelju navečer bilo je blokirano a ulica Put Zlatinovca iseljena i bez struje. Muškarac, je otprije poznat susjedima i stanovnicima Opuzena po svom ekscesnom ponašanju i duševnom rastrojstvu. Navodno je ne tako davni istukao jednu ženu.

Policajci su sa njime pregovarali nekoliko sati i uvjeravali ga da siđe a vatrogasci su pokušavali držati požar pod kontrolom da se ne proširi na susjedne kuće.

Riječ je o Radomiru Šimoviću, koji je i prije pravio probleme susjedima svojim ispadima. Smetalo mu je sve i svašta, mislio je da ga prate i prisluškuju-rekli su nam stanovnici ulice Put Zlatinovca, vidno uzrujani i uznemireni. Njihova mirna i tiha ulica u nedjeljno poslijepodne postala je pravo bojno polje.

Sve je počelo zbog dječjeg rođendana u susjedstvu. Djeca su se veselila a njemu je to smetalo. Vikao je na njih i vrijeđao. Najviše mu je zasmetalo ispaljivanje konfeta pa je prijeteći i negodujući rekao da u njega djeca pucaju. Kada su vidjeli da stvar izmiče kontroli susjedi su pozvali policiju koja je ubrzo došla. Muškarac se zatim zabarikadirao u kuću da bi se ubrzo osjetio miris plina kojega je pustio unutra. Policija je na svu sreću uspjela evakuirati ljude iz obližnjih kuća prije eksplozije pa se nikome ništa nije dogodilo.

Od siline eksplozije kuća se prepolovila i izgorjela a duševno rastrojeni muškarac opečen po tijelu uspio se popeti na jedan dio krova, točnije betonske ploče, po kojoj se prošetavao sa oštrim kosorom u rukama. Uzaludni su bili pokušaji policajaca da ga privole da siđe.

- Svi su olako shvaćali ovaj problem- ističe prvi susjed Jure Stanić koji je sa Šimovićem imao i najviše problema. Odvezu ga na psihijatriju bude neko vrijeme vrati se, nitko ne kontrolira uzima li terapiju. Uzeo je karton od svog obiteljskog liječnika, on nije bio pod nikakvim nadzorom. Sve institucije, osim policije su zakazale u ovom slučaju. Policija je jedina odrađivala svoj posao. Kad on napravi nered policija ga privede a sudac za prekršaje oslobodi i tako ukrug dođemo do ovoga što se danas dogodilo, kazao je Stanić.

Iz policijske uprave Dubrovačko neretvanske potvrdili su nam da ozlijeđeni policajac izvan životne opasnosti te da ne raspolažu sa stupnjem ozlijeda koje je zadobio na rukama.