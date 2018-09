Smrad, narkomani, opasne kupe, komarci..., a vrijednost skočila više od deset puta: Dubrovčani u strahu zbog kuće Radimira Čačića; Zabrinuti susjed: Možda im je strategija pustiti da se sve uruši...

- S prvom jačom burom mi ćemo opet imati 'spektakl' tu u našem dvorištu – kaže Damir Vidoš, jedan od stanara dubrovačke ulice 'Na Andriji'.



Njemu i susjedima godinama glavobolju zadaje trošna dvokatnica na kućnom broju devet, koju su još tamo 90-ih godina kupili supružnici Marija i Radimir Čačić. Taj poznati poduzetničko-politički par iz Varaždina, međutim, više od dva desetljeća na kući nije promijenio ni ciglu, te ju cijelo vrijeme nagriza zub vremena.

- Sa svakim vjetrom sa zgrade dolje na ulicu padaju kupe i samo je pitanje dana kada će netko stradati – veli Vidoš.

Kuća Čačićevih postala je i komunalni problem i za cijeli taj dio dubrovačke jezgre u blizini Muzeja Rupe.

- Mi od komaraca koji su se tu namnožili ne možemo opstati, a da vam ne govorim o nesnosnu smradu. Osim toga, u jednom trenutku u kući se počela okupljati svakakva ekipa, narkomani i slično, čak su unijeli i jedan krevet da im bude komfornije – dodat će Stjepko Simović iz susjedne ulice.

Tufina prekrila zidove

On je bio taj koji se posljednji u nizu, i to na svom Faceu, požalio na stanje jedne od dviju nekretnina koju trenutačni varaždinski župan i njegova supruga imaju u Dubrovniku.

- Ovaj krov nije neđe u Prdečevu selu, nego u centru Dubrovnika, a vlasnik nije neki siromašak, nego žena bivšeg hrvatskog ministra i tajkuna Radimira Čačića – napisao je Simović i priložio fotografiju krovišta i nadgrađa iz kojeg zjapi prilična rupa.

Ipak, najugroženiji su prvi susjedi sa 'sedmice' jer, kako navodi Vidoš, u njegovu su stanu zbog neodržavanja kuće Čačićevih već prilično od vlage nagrižene nosive grede i ugrožena statika zgrade, dok je susjedi Ani Čebo u par navrata plavio dnevni boravak, a tufina prekrila zidove.

- Prije nekih 15-ak godina, dok sam radio u "Palaceu", jednom sam prilikom sreo Čačićeve. Prišao sam im, predstavio se i zaželio im dobrodošlicu u susjedstvo. Kako je kuća već tada bila problem, Radimir Čačić je uz smješak pokazao u pravcu supruge i reko 'evo vam krivca'. Prije nekih sedam-osam godina gospođa Čačić se pojavila u ulici. Došla je u pratnji konzervatora i, koliko sam shvatio, od njih tražila suglasnost za nadogradnju balkona u krovištu, odakle bi se pružao spektakularan pogled na Grad. Prema nama dostupnim podacima, nije im udovoljeno. Inače, prilikom tog posjeta ni ona ni konzervatori nisu mogli ući u kuću jer smo mi susjedi iz čisto higijenskih razloga daskama zakovali ulaz. Ja sam se ponudio da ćemo to ukloniti, uz upozorenje da bi se sve moglo urušiti, pa oni nisu dalje ni inzistirali – ispričao nam je Vidoš.

Od tada Čačićeve nisu viđali, iako je do gospođe Marije u više navrata pokušavala doći susjeda Čebo. Na njihove apele iz Grada Dubrovnika, kao i Konzervatorskog zavoda, samo su slijegali ramenima i davali pojašnjenja kako su oni nemoćni jer se radi o privatnom vlasništvu.

- Jedino ako im (Čačićevima, op.a.) nije strategija pustite da se sve ovo uruši i ostanu goli zidovi pa da onda mogu urediti kuće bez svih onih konzervatorskih uvjeta?! Ja to ne mogu izričito tvrditi, ali... - dodaje Vidoš.

Spomenutu kuću, kao jednu od dvije u Dubrovniku, Radimir Čačić je naveo u svojoj imovinskoj kartici, a suprugu i sebe kao suvlasnike. Vrijednost nešto manje od 70 kvadrata unutrašnjeg prostora procijenio je na 600 tisuća kuna. Prema nama dostupnim informacijama, kada je dvokatnica kupovana u prvoj polovici 90-ih, za nju je iskeširano 70 tisuća njemačkih maraka, dok se sadašnja njezina vrijednost, i to isključivo zbog lokacije, procjenjuje preko 500 tisuća eura. Druga je, pak, njihova kuća kod Sponze, ima 120 metara četvornih i navedena joj je vrijednost od 1,8 milijuna kuna.

Tragom pritužbi susjeda kontaktirali smo i samog Radimira Čačića. Kada smo rekli kojim povodom zovemo, nije izbjegavao razgovor, a na pitanje zašto je kuća čije je suvlasnik danas u takvom jadnom stanju, odgovorio je:

- Iskreno rečeno, nisam stigao! Može vam to zvučati smiješno, ali je tako. Imao sam i drugih poslova, a i prijenos vlasništva je jako dugo trajao. Supruga se time bavila, tako da nisam siguran jesmo li i danas upisani kao formalno-pravni vlasnici.

Konzultacija sa suprugom

U tom trenutku Čačić je zamolio da podatke provjeri sa suprugom, da bi se sam ponovno javio nakon nekoliko minuta.

- Da, dobro sam vam rekao da još nismo upisani kao vlasnici. To je šetalo jako dugo od Varaždina, preko Zagreba, do Dubrovnika. Uzeli smo prije tri godine i odvjetnika, ali ni on nije ništa nije napravio. U knjigama se naprosto ne mogu razotkriti prijašnji vlasnički tragovi i na tome stvar zapinje – pojasnio nam je Čačić.

Samim susjedima poručio je da će uskoro barem počistiti unutrašnjost kuće.

- Nisu oni krivi što kod nas vlada pravni nered. Rekonstrukcija zbog svih poznatih razloga još ne dolazi u obzir, ali osnovna sanacija da – naveo je Čačić, iz čijih riječi se moglo naslutiti da s kućom "Na Andriji" 9 ima planove, ali ne i namjeru vlasnički je se uskoro riješiti. Čekanje mu se do sada, unatoč prigovorima susjeda, prilično isplatilo.