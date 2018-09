U gradu preplavljenom jednoličnim suvenirnicama, jedna posebna butiga osvaja srca domaćih i turista: 'Svi su počeli tražiti takve ukrase!'

Kolovoški je dan, žeže sunce, u zidinama je temperatura iznad 33 Celzijeva stupnja. Čovjek poželi zaspati i probuditi se negdje u prosincu, kad nema gužve ni vrućine. Ali, živimo tipičan ljetni dan, pa otkud sad božićne dekoracije? U butizi u Ulici od Puča, sve je okićeno kao da je Badnjak. U gradu preplavljenom jednoličnim suvenirnicama, prvi hrvatski 'Christmas shop' u Dubrovniku prije nekoliko godina otvorila je Vera Skaramuca.



- U početku sam imala poklon galeriju, u Marojice Kaboge, u prekrasnom prostoru koji je, nažalost, u slijepoj uličici natrpanoj stolovima između kojih se teško probijalo. Sjela bih i da ne čekam zadnji trn, ljeti bih u butizi izrađivala ukrase za Božić, kako sam svake godine uređivala jaslice u crkvi, i s vremenom shvatila koliko griješim. Kako bi koji stranac ušao, tražio je baš to što upravo izrađujem, božićne ukrase koje sam mislila raditi za naše ljude. Nakon tri, četiri godine, maknula sam vaze i zdjele, preselila u manji prostor, u Nalješkovićevoj i tamo otvorila prvi Christmas shop u Hrvatskoj – priča Vera Skaramuca o početcima svog rada, a svojim radom samo usrećuje ljude.



Prodaja ide višestruko bolje u ljetnim mjesecima nego u prosincu jer turisti prepoznaju da su ovaj nakit i ukrasi jedinstven posve drugačiji podsjetnik na boravak u Dubrovniku od kineskih magneta. Najviše oduševljenja u ovoj butizi dožive od skupljača božićnih ukrasa, a takvih i nije mali broj, kaže Skaramuca. Ovog ljeta posebno je popularna kuglica s jednim motivom, crveno-bijem kockicama.



- Napravila sam samo jednu kuglicu sa šahovnicom iz zafrkancije, pa sam rekla prijateljima, ako naši osvoje Svjetsko prvenstvo u nogometu poslat ću je Zlatku Daliću na poklon! A što se dogodilo? Svi su počeli tražiti takve kugle i otad crtam, crtam i crtam, ne mogu se obraniti od potražnje. Još se nisam stigla okupat – šali se ova vesela kreatorica božićnih kuglica.



Veći dio materijala za izradu svojih proizvoda nabavlja iz Hrvatske. Upravo dogovara suradnju s puhačem stakla iz kontinentalnog dijela države.



Prve su joj kuglice ili boće bile 'konavoke', nadahnute konavoskim motivima, dobro poznatim vezom. Od 'konavočica', što za svoj bor a što kao božićni dar, sve je krenulo. Oduvijek je, kako kazuje, voljela izrađivati unikatne ukrase, za sebe ili prijatelj. Ima već 18 godina da uređuje jaslice u svetoga Mihajla, a jedne je godine uredila i velike vanjske u Gružu, pred Svetim Križem.



- Otkako znam za sebe, volim to raditi, a imam sreću da je nešto što me ispunjava s vremenom postalo moj posao. Pitaju me ljudi, dosadi li vam ikad Božić? Kako će mi dosaditi nešto što je lijepo? Ma, znate, naši se ljudi teško prilagođavaju na nove stvari. Zato je trebalo preživjeti prve dvije godine, komentare da nismo normalni, uglavnom od onih koji nikad nigdje nisu bili, pa bih im rekla da malo 'zaguglaju' i pogledaju koliko je ovakvih trgovina po svijetu – smije se Vesna Skaramuca, pa dodaje:



„Jedino što nam je znalo dosaditi su pitanja stranaca kad bismo pustili neke klapske izvedbe, što to svira, jesu li to božićne pjesme,... Zato ljeti uglavnom puštamo strane, a čim zahladi krenemo s našim božićnim pjesmama. Inače, u Dubrovniku se sve ranije kiti, a sve kasnije dižu božićni ukrasi“.



Iako većina odluči okončati božićno slavlje na Tri kralja, ili najkasnije po blagoslovu kuće, postoji običaj koji i danas živi u dijelu dubrovačkog stanovništva, a kojega Vera Skaramuca također štuje. U sebe, doma, bor raskiti tek na Kandeloru ili Svijećnicu, 2. veljače.



Iz ugodnog razgovora očito je kako gospođa Skaramuca čitavu godinu živi božićnim duhom, uz pjesmu, dobro raspoloženje, čak i kad je gužva, kad zavladaju pomama i nervoza. Ako se na ulici u Gradu čuje kad tkogod 'zabestima' jer ne može proći od mora turista koji hodaju ulicama gledajući u vis, u gradske palače a ne put kojim idu, iz ove butige zrači posve druga poruka: „Svim na zemlji mir, veselje“.