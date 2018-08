Utjerivači dugova mnogima su živote pretvorili u pakao, a sada će čitav otok vratiti u srednji vijek: 'Telefon i internet već su nam isključeni, a uskoro ćemo ostati i bez struje, gasi se i javna rasvjeta. Ovo je ipak najveći apsurd...'

Pokušavajući na sve pravne načine riješiti problem, Općina Lastovo uplatila je 9800 kuna za izvanrednu reviziju postupka pred Vrhovnim sudom, ali to ne odgađa izvršenje ovrhe

Telefon i internet u Općini već su nam isključeni, a uskoro će i struju što konkretno znači da će bez električne energije biti sud, porezna uprava i FINA koji su također u općinskoj zgradi na istom mjerilu.

Time također ostajemo i bez javne rasvjete. To je tek dio problema koji nastaje blokadom općinskog računa, jer će ista, osim do neisplate plaća djelatnicima, dovesti i do nemogućnosti financiranja rada dječjih vrtića, vatrogasaca, socijalnog programa i komunalnog sustava – opisuje nam Leo Katić (na fotografiji ispod), načelnik Općine Lastovo posljedice presude Visokog trgovačkog suda kojom su ovršeni za više od milijun kuna te im je blokiran račun.

Uzalud požurnice...

Povratak u srednji vijek načelnik je pokušao izbjeći zahtjevom Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku, da se ovrha ograniči u visini potrebnih financijskih sredstava od 130.000 kuna mjesečno, koliko je potrebno za obavljanje osnovnih zadaća.



Unatoč požurnicama, zahtjev nije riješen, a od dana ovrhe novonastale dubioze o neplaćanju računa prema dobavljačima i sredstva koja jede ovrha narasla su na dodatnih 600.000 kuna.



Najveći apsurd u cijeloj priči je što je Općina Lastovo dug, na temelju kojeg će se blokirati sve javne službe otoka, platila još u veljači 2011. godine. Tada je općina društvu MGT d.o.o. na temelju sudske nagodbe koju su sklopili u prosincu 2010. godine uplatila iznos od 453.949 kuna.



Društvo MGT je bio izvođač radova na ugovor o djelu te mu je općina trebala platili milijun kuna, ali su se nagodbom s tadašnjim načelnikom dogovorili na polovicu iznosa.



Problem za sadašnju općinsku vlast, a kako se pokazalo uskoro i za cijeli otok i život na njemu, nastao je jer je u međuvremenu MGT ustupio navedeni dug društvu Croatia Factoring d.o.o.



Utjerivači novčanih potraživanja pretvorili im život u pakao: Sve je počelo kada je banka prodala naš dug...



Dug je ustupljen početkom veljače, a Općina Lastovo je platila nešto manje od pola milijuna kuna dogovorenih nagodbom MGT d.o.o. krajem veljače na račun za koji se pokazalo da je u blokadi. Novi vjerovnik traži od Općine novac, a Općina Lastovo tvrdi kako su platili starom jer nisu znali za novog.



U međuvremenu u lipnju 2013. godine dug se prenosi na Prokljan d.o.o. iz Zagreba koji tuži Općinu pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku.



Prokljan d.o.o. tvrdi kako je Croatia Factoring obavijestio lastovsku vlast preporučenom pošiljkom da su sada njima dužni, ali općinari na sudu svjedoče kako pošiljka koju su dobili od njih nije bila obavijest o prenošenju duga već promotivni materijal.





Srušena presuda

Sud u prvostupanjskoj presudi u lipnju 2015. godine prihvaća navode Općine kako su podmirili dug MGT-u nakon što je ustupljen Croatia Factoringu jer nisu bili obaviješteni da se promjenio vjerovnik te ih oslobađa obveze plaćanja već plaćenog duga.



U travnju ove godine Visoki trgovački sud ukida nepravomoćnu odluku i preinačuje je na način da nalaže Općini Lastovo da isplati 453.949 kuna uz pripadajuće kamate od 2011. godine zagrebačkoj tvrtki Prokljan d.o.o. koja ih je tužila.



Viši sud je procjenio kako poštanska povratnica dokazuje da je postojala pošiljka od strane tadašnjeg vjerovnika prema Općini Lastovo. Smatraju da je sud u Dubrovniku krivo procijenio da Općina nije bila obaviještena da je dug ustupljen drugom društvu pošto se ne zna što je bilo u pošiljci.



Općina je trebala dokazati u sudskom postupku kako se nije radilo o informaciji da je dug ustupljen, a kako nisu dokazali što je zaista bilo u pošiljci, viši sud smatra da su obavijest zaprimili. Slijedom toga nisu smjeli isplatiti novac na račun MGT-a, navodi Visoki trgovački sud. Općina mora platiti i 52.000 kuna sudskih troškova.



– Iznos ovrhe s kamatama je više od milijun kuna, što je 70 posto izvornih sredstava proračuna općine kojoj je godišnji prihod 1,8 milijuna. Sporno je što sud u svojoj presudi nije primjenio članak 244. Ovršnog zakona koji kaže da se jedinice lokalne samouprave ne mogu jednokratno ovršiti tj. ne može se odrediti potpuna blokada računa ako su ta sredstva nužna za obavljanje osnovnih zadaća.



Na temelju toga smo i zatražili da se ovrha ograniči na način da mjesečno možemo raspolagati s 130.000 kuna, tri puta smo se obraćali sudu, ali još nije donesena odluku o tom zahtjevu – kaže nam načelnik Katić.

Uzalud traže pomoć

Krajem lipnja ove godine zatražili su pomoć od Dubrovačko-neretvanske županije te su dobili odgovor župana Nikole Dobroslavića kako u proračunu za 2018. godinu nisu predviđena sredstva za navedenu namjenu.



Obratili su se zatim početkom kolovoza Ministarstvu uprave iz kojeg im je prije desetak dana stigao odgovor ministra Lovre Kuščevića kako ih u cijelosti razumiju i podržavaju njihova nastojanja jer je nesporno da funkcioniranje Općine ne smije biti dovedeno u pitanje.



Međutim, pitanja ovrhe nad novčanim sredstvima, kao i pitanje financiranja i proračuna jedinica, nije u djelokrugu njegovog ministarstva, već Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija, piše u odgovoru ministra.



Pokušavajući na sve pravne načine riješiti problem, Općina Lastovo uplatila je 9800 kuna za izvanrednu reviziju postupka pred Vrhovnim sudom, ali to ne odgađa izvršenje ovrhe.



Lastovčane stoga čekaju ulice bez rasvjete i potpuna blokada rada svih javnih službi.