Arapski milijarder u Dubrovnik doplovio na superjahti: pogledajte brod vrijedan čak 280 milijuna dolara naoružan zvučnim topovima koji tjeraju gusare

U dubrovački je akvatorij u srijedu uplovila superjahta Radiant. Plovilo vrijedno 280 milijuna dolara (više od 1,7 milijardi kuna) u vlasništvu je jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Abdulla Al Futtaima, prenosi Jutarnji list.



Originalno građena za ruskog oligarha Borisa Berezovskog, 110 metara dugačka, jahta Radiant ipak je prodana Abdullu, milijarderu i vlasniku Al Futtaim grupe koja se bavi prodajom, automobilima, tehnologijom i nekretninama. Tvrtka je najveći distributer automobila i drugih motornih vozila u Emiratima. Al Futtaim je predstavnik Ikee za Egipat, Oman, Katar i Emirate, no predstavnici su i nekih drugih popularnih brendova poput Marksa & Spencera, ACE-a, Toys ‘R’ Us, Ladybird itd.



Ono što ovu jahtu izdvaja od ostalih superjahti je činjenica da je opremljena snažnim zvučnim topovima od kojih pucaju bubnjići kod potencijalnih napadača, a osim toga navodno mogu potopiti brod koji se nalazi na udaljenosti od 100 metara, piše Business Insider. Zbog toga o njoj pišu kao o jahti koja se može obraniti od gusara.



Radiant može primiti 16 gostiju i 44 člana posade, no s kim je bogati Arapin odlučio provesti dio ljeta na Jadranu, nije poznato. Business Insider je jahtu prije nekoliko godina uvrstio na popis najskupljih kupnji jahti svih vremena.