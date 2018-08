'Želim da pogledate svojoj djeci u oči i plačete kao što sam i ja': mladi poduzetnik iz doline Neretve izazvao buru objavom na Facebooku

Prije dvije godine Slobodna Dalmacija je objavila priču o Luki Jelčiću, tada 28-godišnjem mladom poduzetniku iz doline Neretve, koji je na plantaži u naselju Krvavac nedaleko od Metkovića zasadio aroniju. Iskrčio je obiteljski nasad mandarina, uložio 40-ak tisuća kuna i zasadio aroniju.



'Ma koje mandarine, ovo je voće budućnosti! Već u drugoj godini donosi dobit'



'Prošle godine su Jelčići proizveli i prodali 3300 litara soka od aronije. Sve se prodalo na kućnom pragu jer su Neretvani prepoznali kvalitetu domaće ekološke proizvodnje. Ove jeseni namjeravaju iscijediti oko 5 tisuća litara kvalitetnog soka koji će se izvoziti i u Slovačku', pisali smo tada.

Danas donosimo potpuno drugačiju priču. Luka Jelčić na svom je Facebooku potanko opisao kako se gadno opekao kad je odlučio prihvatiti pomoć od svoje države. Uzeo je poticaje za zapošljavanje i - završio na sudu.

Evo što stoji u njegovoj objavi:

- Priča o odnosu države prema mladim poduzetnicima. Priča o šupljem hrvatskom sustavu. Priča o uhljebima. Jednostavno priča o Hrvatskoj.

Moje ime je Luka Jelčić, imam 30 godina, nezaposlen, "bivši hrvatski mladi poduzetnik" i nažalost ovo je moja priča. (...)

Mlad, nadobudan otvorio sam poljoprivredni obrt, zasukao rukave i krenuo. Već sam u glavi imao konture što želim i na koji način to izvesti. Što bih se reklo od polja do stola. U zbilji se to i ostvarilo.

Samo uz jednu VELIKU grešku. Ta greška je bila uzimanje poticaja od zavoda za zapošljavanje.

Normalno tada nije bila greška, jer svatko normalan razmišlja da ti na takav način država daje onaj potreban mail "kick", mislim u 'normalnim' državama.

Ugovor prema zavodu ispunjen korektno, aronija raste i čekamo na prve plodove. Sve kao u bajci.



I tu sretna priča završava (...) Dolazi opomena da sam kršio ugovorne obveze. Zovem jednog zaposlenika na HZZ, zovem drugog, zovem trećeg (...), svakog pitam isto pitanje. Gdje je moja greška? Naveli su ih par jednu iza druge. Kako bih jednu demantirao pojavila bih se druga. A navodili su stvari i koje nisu u ugovoru, izmišljali, petljali, lagali (...), jedan je čak izjavio :'Gosparu pođite na sud, dobit ćete 100 posto'.

I što pomisliti u tome trenutku?! Očigledno sam u pravu 150%, a prema svim izgledima ću morati na sud jer vidim da mi ništa drugo ne preostaje.

23.10.2015 su pustili zadužnicu i blokirali me, 3 dana iza mog rođendana. Za nekog tko nikad lipe nije bio dužan prvotno je bio šok (...).



- Vjerujem da vama broj 1029 ne znači ništa.

Broj kao i svaki drugi.

Sad ću vam reći što meni znači:

1029 - dana blokade

1029 - dana patnje

1029 - dana tuge

1029 - neprospavanih noći

1029 - popijenih tableta za tlak

1029 - dana nezaposlen

1029 - posramljenosti

1029 - borbe protiv vas uhljeba

1029 - biti nevin, a progonjen



Najžalosnije od toga svega je da je danas 23.08.2018, presuda je donesena 17.07.2018. i imali su rok da me moraju u roku 15 dana odblokirati i vratiti sve novce koje se uzeli kad su aktivirali zadužnicu. Gle čuda, ništa od toga nije napravljeno. Dakle u trenutku dok ovo pišem još sam blokiran.

Ne želim vam ništa loše što se zdravlja tiče u životu. Ali vam želim da prođete, ovo što sam ja prošao u 1029 dana. Samo da osjetite taj jad, tugu i sve ostalo negativno što sam ja osjećao.

Da pogledate svojoj djeci u oči i plačete kao što sam i ja.

Samo ja i moja obitelj znamo što smo sve prošli u ovih 1029 dana zajedno. Nisam nigdje spomenuo da sam otac 3 mala anđela, koji su prolazili ovo sa mnom. Oni su ti koji su mi dali snagu za ić dalje. Oni su ti koji će mi i dalje dati snagu da se borim protiv takvih kao vi. Oni će mi dati snagu da vas smijenim.

Sad ja vas pitam.

Je li znate kako je podizati 3 malodobne djece uz dječji doplatak i porodiljni ,a blokirani ste?

Je li znate koliki su troškovi života peteročlane obitelji a blokirani ste?

Jeste li se ikad zacrvenili?

Jeli mirno spavate?

Jeste li ikad došli u situaciju da nemate za kupiti Bebimil jer ste blokirani?

Jeste li ikad došli u situaciju da 30-og nemate za platiti ratu kredita (koji sam uzeo zahvaljujući vama)?

Jeste li ikad došli u situaciju da dođete na razgovor za posao i kažete da ste blokirani i na sudu s državnom institucijom, a poslodavac vam se nakon toga zahvali?

Niste! Jer vi živite na našoj grbači. Ja i moja obitelj plaćamo porez da vi imate plaću. Ja i moja obitelj plaćamo porez da bi imate za skupa auta i skupe mobitele. Ja i moja obitelj plaćamo porez da vi možete fino papati...

Imate članak o meni u Slobodnoj i na nekoliko portala. Emisiju na plodovima zemlje. Pogledajte u moje lice. To vam je lice slomljenog Hrvatskog 'mladog poduzetnika' - Oca, Brata, Muža, Sina, Unuka...to je lice koje će te pamtiti do kraja života.

Svi vi koji me smatrate za prijatelja, poznanika, rođaka širite i dijelite ovaj post. Nemojte se sada dijeliti na lijeve i desne. Ako oni mogu djelovati zajedno protiv nas zašto nebih mi djelovali zajedno protiv njih.

Ovo je moja priča. Sutra već možda ovo čeka nekog od vas. Vašeg sina, vašeg oca, vašeg muža, vašeg unuka.

Ja znam koju težinu i odgovornost nosi ovaj tekst. I što me sve čeka. Bitku sam dobio, dobit ću i rat. Zbog sebe , zbog moje djece, zbog moje žene, zbog moje Obitelji.

Ali ja sam spreman i čekam.

Jeste li vi spremni?', napisao je u svojoj podužoj objavi koju je do sada 'lajkalo' preko 700 ljudi, podijeljena je preko 630 puta i dobila je više od 130 komentara.