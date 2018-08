Prizori kao iz filmova katastrofe: prašina prekrila Ploče i okolna mjesta

Ploče i okolna naselja opet su bili obavijeni gustom crnom prašinom koju je vjetar donio s ogromnih naslaga ugljena u luci, koje stoje uskladištene na otvorenom prostoru.



Prašina je na trenutke bila toliko gusta da se ništa nije vidjelo. Problem je to koji već dugi niz godina muči ovdašnje stanovnike i nikako da se riješi. Pločani su, očekivano bili ogorčeni i, nakon niza najava da će se problem riješiti, osjećaju se prevareno.



Gradske službe bile su izložene brojnim upitima građana, pa je reagirao i pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević. On je zatražio očitovanje Lučke uprave Ploče, kao tijela koje je nadležno za upravljanje lučkim područjem luke Ploče. Pozvao ih je da se očituju o uzrocima koji su doveli do rasipanja prašine po cijelom području Grada Ploča, eventualnim štetnim učincima za okoliš i zdravlje građana, te mogućim rješenjima ovoga problema.



Krstičević je također zatražio od Lučke uprave da svoj odgovor potkrijepe i "vremenskom dinamikom samih reakcija i aktivnosti koje planirate poduzeti u vezi s nastalom situacijom", pa će biti zanimljivo vidjeti što su iz Lučke uprave odgovorili.



Evo što je o svemu kazala poznata ekološka aktivistica iz Ploča i predsjednica Udruge "Lijepa naša" Ana Musa:

- Građani grada Ploča su taoci svoje Luke gotovo od samog njezina osnivanja, jer u rješavanju problema Luka ima prednost pred građanima. Građanska inicijativa Pravo na zdrav život Ploče kojoj sam od početka predsjednica organizirala je još u rujnu 2007. prvi prosvjed upravo radi neprestanog prašenja, da obranimo naše pravo na zdrav život, što jamči i članak 69. Ustava RH. Dakle, evidentno je da se građani već 11 godina bore protiv ovoga silnog zagađenja. Ne pamtim koliko sam prijava inspekcijama podnijela radi ovoga; dolazile su i kažnjavale zagađivača, ali to je sve. U posjedu sam Sažetka izvješća o utjecaju na okoliš novog terminala za rasute terete u luci Ploče poduzeća "Ekonerg". Javna rasprava provedena je u listopadu 2006. godine, dakle prije punih 12 godina. U projektu se kaže kako će terminalu biti osigurana potrebna slatka voda u svrhu smanjivanja prašenja, iz čega se može zaključiti da terminal neće biti natkriven, pa će biti ugrađene instalacije za vodu sa sve četiri strane. Važno je da će mjerne postaje i dalje pokazivati kvalitetu zraka prve kategorije. Ovo je pravi trenutak da se iskažu oni koji su na krilima ekologije i obrane od termoelektrane na ugljen izgradili vlastitu karijeru, a sve pod geslom borbe "za javno dobro".



U obrazloženju Lučke uprave Ploče, koje potpisuje ravnatelj Tomislav Batur, piše da je prašenje povezano sa skladištenjem rasutih tereta na području obale 5. u luci Ploče i da je to područje dano u koncesiju trgovačkom društvu Luka Ploče d.d.



"Prema dostupnim informacijama i osobnom uvidu djelatnici Luke Ploče d.d. su vršili cjelodnevno prskanje tereta na skladištu, međutim usprkos tomu u ovako ekstremnim vremenskim uvjetima orkanskog vjetra sa snažnim vrtloženjem zraka to očito nije bilo dovoljno kako bi se prašenje u potpunosti onemogućilo. Lučka uprava je zatražila obrazloženje od ovlaštenika koncesije Luka Ploče d.d. kako bi se pobliže razjasnile okolnosti ovog izvanrednog događaja. Uvjereni smo da će se puštanjem u rad novog terminala za rasute terete, što se očekuje krajem ove godine, značajno popraviti ekološki standardi", stoji u obrazloženju.