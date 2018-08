Kukci krvopije ne zabrinjavaju upravu dubrovačkog Doma: Stjenice ima svaka treća kuća u SAD-u, pa što?

Cjelovito rješenje za Domus Christi bila bi temeljita obnova vrijedna 13 milijuna kuna, no problem je što nema dovoljno soba u koje bi se korisnici privremeno smjestili

Od ukupno 50 soba, koliko ih ima u domu za stare i nemoćne osobe Domus Christi unutar povijesne jezgre Dubrovnika, stručnjaci županijskog Zavoda za javno zdravstvo uočili su tragove stjenica u četiri sobe, smještene na drugom katu stare domske zgrade. Dom će nakon pojave ovog opasnog kukca na temeljitu dezinsekciju.



Ukupno će se tretirati 14 soba i kuhinja insekticidima koji udovoljavaju standardima Europske unije, što znači da su neopasni za ljude i manje učinkoviti za insekte, te će se dezinsekcija nakon nekoliko dana morati ponoviti.



Rečeno je to na konferenciji za medije sazvanoj nakon medijske objave o navodnoj epidemiji stjenica koje su ubole više korisnika doma i ostavile trajne, krvave tragove na koži štićenika.



Ravnateljica ustanove Mirjana Vujnović ustvrdila je kako im je javnim isticanjem problema stjenica u medijima djelatnica tog doma Mirjana Raguž učinila veliku štetu, no da kao "zviždačica" neće snositi nikakve posljedice.



Naravno, preostaje vidjeti hoće li to tako doista i biti, a novinari su doznali da su dan uoči presice sve korisnike i zaposlenike Domus Christia liječnici temeljito pregledali. Rečeno je da su ozljede, odnosno alergijske reakcije uočene samo kod jednog štićenika doma. Uočeni bi trag ujeda navodno mogao potjecati i od komaraca ili nekih drugih insekata!?



Dezinsekcija zbog stjenica na dubrovačkom području prošle je godine obavljena čak 96 puta, od čega pet puta u ovome te Domu za starije osobe ispod Sveučilišnog kampusa, 22 puta su tretirani stanovi, a 66 puta ugostiteljski objekti, hosteli, apartmani i hoteli, među kojima je bilo i onih s pet zvjezdica!



Novinarima su se na susretu obratili i predsjednica Upravnog vijeća Domus Christia Mirjana Pavlaković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije dr. Mato Lakić, direktor i vlasnik tvrtke "Krmek" za dezinsekciju Ante Krmek te stručnjak za nadzor dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pri županijskom Zavodu za javno zdravstvo Zoran Vrsaljko.



Pavlaković je naglasila kako dom ne zaslužuje negativni publicitet jer u njemu vladaju sklad i skrb za korisnike, a da Županija uskače kad god i s čim god treba:



- Proziva se Grad iako s domom nema nikakve veze, ali i epidemiologinja dr. Katica Šarac! Nije našla žive stjenice i što sada treba? Sve iseliti i zatvoriti dom i(li) ravnateljicu? Uvrijedile su nas medijske podjele na bogate i siromašne jer se tvrdi da su se stjenice pojavile u dijelu objekta gdje su smješteni siromašniji korisnici. To nije točno, a puni su laži i anonimni dopisi u kojima se iznose neistine. Stjenica ima, ali nisu veliki problem jer ih tvrtka "Krmek" redovito tretira. Sve ovo je atak na dom, a ravnateljici se divim jer dom ispunjava uvjete za normalni život korisnika - ustvrdila je.



Dr. Lakić je naglasio dobru suradnju zavoda s domom, rekavši da je prva, nenajavljena kontrola po anonimnoj dojavi bila u lipnju, a druga ovog ponedjeljka i dodao kako se radi sve da se stjenice suzbiju. Potom je Zoran Vrsaljko opisao idealne uvjete za razvoj stjenica s kojima je cijela Hrvatska pojačano suočena od 2006. godine od kada su stjenice danak turizmu.



- Trećina stanovnika SAD-a u kući ima stjenice ili znaju nekog tko ih ima! Privlače ih toplina, drvo i lamperija, a preživljavaju hraneći se krvlju. No, prastari DDT se više ne smije koristiti protiv stjenica, nego samo insekticidi koji se nalaze na popisu EU-a. Ali, oni nisu 100 posto učinkoviti te se tretman nakon kraćeg vremena mora ponoviti!



Cjelovito rješenje za Domus Christi bila bi temeljita obnova vrijedna 13 milijuna kuna i za koju je već napravljen projekt, a raspisivanje natječaja za izvođača radova slijedi koncem ove godine. No, problem je što nema dovoljno soba u koje bi se korisnici privremeno smjestili tijekom dezinsekcije, a nismo doznali ni gdje će se, u situaciji kad Dubrovnik ima ogromnu potrebu za skrb i smještaj osoba treće dobi, nalaziti štićenici Domus Christia tijekom planirane temeljite obnove.

Skoči-buha, a ne Domus Christi!

Štićenici Domus Christia novinare su dvojako dočekali: dok su jedni glasno negodovali zbog toga što se o domu piše s negativnim predznakom, pomalo zagonetno jedna je osoba samo dobacila:

- Ovo nije Domus Christi, nego palača Skoči-buha!