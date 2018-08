Štićenike staračkog doma napada opasni kukac krvopija! Najgora situacija je u tri sobe, ravnateljica tvrdi da stanje uopće nije tako ozbiljno

Godinama neoličene, neklimatizirane sobe, opremljene prastarim namještajem punim stjenica koje danju, a osobito noću grizu starce iz doma za stare i nemoćne osobe "Domus Christi", stvarna je slika ustanove koja bi se prema definiciji trebala skrbiti o starim i nemoćnim osobama unutar zidina povijesne jezgre Grada.



No, oni dobro upućeni, jer tamo imaju nekog od rodbine, tvrde da nije mnogo drukčije ni u nekim drugim sličnim objektima za smještaj starih osoba.



U javnost su, naime, procurile žalbe dijela štićenika, ali i susjeda objekta "Domus Christi" o doslovce krvavim posljedicama ujeda brojnih stjenica, razmjera na razini epidemije. Nakon dugog čekanja, ravnateljica doma Mirjana Vujanović se ipak javila i potvrdila da su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo pregledali sve zaposlenike, štićenike i krevete doma.



- Utvrdili su da uopće nije tako ozbiljno stanje, a jedna pacijentica ima neke alergijske reakcije, ali nije sigurno da je to od stjenica. Uopće se nisu tako razmnožile, ima ih samo u tri sobe na drugom katu. Nisu utvrđene nikakve rane! Stanari te tri sobe nisu ležeći pacijenti i ponudili smo im da privremeno prijeđu u drugi dio doma dok se problem ne riješi. Nisu pristali nego rekli da je raširenije da bi već pobjegli glavom bez obzira! Ali, nitko neće iz svoje sobe! Stjenice smo prvi put uočili prije nekoliko godina te za dezinsekciju angažirali tvrtku "Krmek" i nabavili aparate s vodenom parom kojima često tretiramo sobe - rekla je ravnateljica, a potvrdu stjenica smo dobili i iz Dubrovačko- neretvanske županije pod čijim je "Domus Christi" patronatom.



- U ponedjeljak sam razgovarao s ravnateljicom i predsjednicom Upravnog vijeća Doma o navodima o stjenicama u Domu. Obavijestile su me o stanju i namjeri da sutra na konferenciji za medije obavijeste javnost o svim detaljima i odgovore na sva pitanja. Ovlaštena tvrtka s kojom Dom ima cjelogodišnji ugovor radi redovitu dezinsekciju objekta. Unatoč tome stjenica, nažalost, još uvijek ima u nekim prostorijama. Zavod za javno zdravstvo je utvrdio da ih ima u tri sobe. Glede stjenica, Dom nije izoliran slučaj jer ih, prema tom Zavodu, ima i drugdje po Gradu: prenose se odjećom i prtljagom te ih treba trajno i stručno suzbijati. U Domu, koji je uvijek prepun štićenika, sredstva protiv insekata se moraju pomno koristiti da se ne bi dovelo u opasnost zdravlje štićenika koje je, dakako, svima najvažnije.

Ravnateljica Doma i stručnjaci će novinarima u utorak pojasniti koje se mjere sada primjenjuju i što se planira - istaknuo je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.



Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo dr. Mato Lakić kaže da stjenice nisu prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti, ali utječu na javno zdravstvo zbog lokalnih kožnih reakcija na ubode i mogućeg izazivanja anemije u ljudi koji žive u trajno inficiranim prostorima.



- Kožne reakcije su posljedica tvari koje stjenice ubrizgavanju pri uzimanju "obroka krvi", a najčešće reakcije su nalik ubodu komaraca. Rijetko se javlja mjehurić na koži pun tekućine, a preosjetljivi pojedinci imaju anafilaktički šok. Reakcije i svrbež se većinom ublažavaju ledom na mjesto uboda i uzimanjem lijeka - antihistaminika, ali je najbolji lijek ipak prevencija: održavanje čistoće. Ti insekti većinom migriraju u prtljazi gostiju te je nužno, kad gosti odu, detaljno pregledati prostore: sve pukotine, a posebno tzv. sanduke kreveta i posteljinu, madrace, podnice, uzglavlja, stoliće, utičnice, zrcala, audiovizualnu opremu, rolete, slike, rasvjetna tijela te laminatne i parketne podove. Metalne konstrukcije kreveta mogu ograničiti kretanje stjenica jer se teško penju po glatkim i tvrdim podlogama. Ako stjenice i ne pronađemo, znakovi prisustva su ostaci njihova izmeta, mrlje od krvi na posteljini i skoro prozirne "košuljice" što ostaju pri presvlačenju. Važno je reći da DDD mjere mogu obaviti samo lincencirani izvođači - naglasio je dr. Lakić, dok se direktor gradske tvrtke "Sanitat" Tomislav Tabak sjetio pregovora s "Domus Christijem", ali nikad nisu dobili posao dezinsekcije.



- Kao bakule za pomorce, stjenice su bube-putnice i insekti siromaha. Češća pojava no inače su uz fluktuaciju turista u povijesnoj jezgri. Prije nego što se razmnože treba ih suzbiti. Nažalost, ima DDD-tvrtki koje posao ne odrade kako treba i vlasnici tek tada nas potraže jer je "Sanitat", dokazano, najefikasniji u dezinsekciji - rekao je.