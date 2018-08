“Pili smo koktele u Lacroma baru kad smo čuli vikanje. Svjedočili smo kako vlasnik viče na starijeg gosta koji je ondje bio sa ženom i malim djetetom. Opsjednuti vlasnik tada je udario gosta u lice i zalio ga pićem. Dok je gost odlazio, vlasnik je za njim vikao psovke. Šokantno ponašanje, totalno izvan kontrole.”



Jedan je to od dva osvrta koji su gosti Lacroma caffe bara na otoku Lokrumu u subotu ostavili na Tripadvisoru, nazvavši ih “Loše iskustvo” i “Gosta istukao vlasnik”. Drugi gost detaljnije navodi kako su gosti, za koje pretpostavlja da su Amerikanci jer je vlasnik, tvrde, za njima vikao “Fuck America!” bili šokirani jednako kao i ostali gosti u tom popularnom baru, koji je u subotu bio dupkom pun, piše Jutarnji list.



“Nisam vidio da su ti gosti prije toga radili probleme, ali hej, čak i da jesu, vlasnikova reakcija bila je neprihvatljiva. Dok je vikao da trebaju platiti, oni su se mirno složili, ali on je nastavio biti agresivan i počeo udarati muškarca bocom vode, bacajući njihove stvari po podu i gurajući ih. Svi su počeli vikati drugom zaposleniku da ga zaustavi i odstrani ga, što je na kraju i učinjeno”, napisao je drugi gost, koji se nazvao Shamedtobecroatian.



Vlasnik objekta Đani Banovac, koji taj bar drži i vodi već 20 godina, ne negira da je došlo do incidenta.



- Brat i ja radimo po cijele dane u objektu. Došla je ta američka obitelj i naručili su dvije pive. Kad im je brat donio račun, počeli su vikati da smo ih prevarili i da smo im donijeli račun za piće koje nisu popili, da to nije cijena za pivo iz cjenika. Naravno da je to bila ta cijena, ali oni su očigledno vidjeli što su htjeli vidjeti. Vidjeli su, naravno, nižu cijenu - objašnjava Banovac, a prenosi Jutarnji list.



Bili su, kaže, iznimno bahati i odnosili se prema njima svisoka.



- Počeli su bratu vikati ‘Idiots’. Kad sam čuo da nas nazivaju kretenima, prišao sam im i rekao da mi možemo biti kreteni, ali da mi odlučujemo o ponašanju u ovom objektu. Nisam nikoga istukao, samo sam muškarcu opalio dva šamara da mu povrijedim čast i otjerao ih iz kafića. Dijete tome nije prisustvovalo, valjda se igralo negdje sa strane. Sve su snimile kamere, tako da mogu potvrditi priču - kaže Banovac.



Ne smatra, kaže, svoje ponašanje primjerenim niti se ponosi njime, no ističe da mu godišnje kroz lokal prođe 150.000 osoba, a na toliku masu uvijek se nađe jedan koji ga potpuno izbaci iz takta svojim ponašanjem, piše Jutarnji list.