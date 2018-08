Neretvanski gusari krenuli prema Pločama, predsjednica Grabar-Kitarović zaželila im srce vatreno

Ispod mosta u Metkoviću, točno u 17 sati startao je Maraton lađa na Neretvi. Na pucanj kuburaša 26 lađarskih ekipa odmjerava snage na lađarskoj ruti dugoj 22,5 kilometara sa ciljem u Pločama. Dolazak prvih lađa u Ploče očekuje se oko 19.30 sati.



Za većinu Neretvana u domovini i po svijetu Maraton lađa je najvažniji dan u godini. Već od podneva svi putovi vodili su u Metković. I kopnom i rijekom Neretvom u Metković su se slile rijeke ljudi željnih dobre zabave i avanture.



Tu je i predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, visoka pokroviteljica neretvanskog maratona brojni političari i predstavnici političkog i javnog života Hrvatske.



- Počašćena sam što sam i ove godine pokroviteljica Maratona. Ladjari su marljivo vježbali tijekom čitave godine i sigurna sam da će danas najbolji pobijediti. Maraton lađa nas povezuje sa tradicijom Domovinskog rata ali i našom daljnjom prošlošću, ladjarima kneza Domagoja koji su se suprotstavili onima koji su pokušali osvojiti ove naše krajeve - kazala je predsjednica zaželivši lađarima srce vatreno.



Čvrstu ruku i mirne vode Neretve lađarima su uz predsjednicu RH zaželjeli i: ministar obrane, Damir Krstičević izaslanik predsjednika Sabora, Branko Bačić, župan Dubrovačko-neretvanski, Nikola Dobroslavić te gradonačelnik Metkovića, Dalibor Milan koji je u Metkoviću svima bio domaćin. U Metković je pristigao i gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić veliki zaljubljenik u ovo ladjarsko natjecanje te brojni ministri, državni tajnici i saborski zastupnici.



- Maraton lađa je pozitivna priča koja treba Hrvatskoj. To je spoj povijesti, sporta i tradicije - kazao je Krstičević otkrivši da se i on bavio veslanjem.



- Neka grmi i neka siva Neretvom se pisma piva, velika se fešta sada sprema jer nema toga osim Boga da pokvari slavlje neretvanskog šampiona- tekst je lađarske himne koja puno govori o ovom jedinstvenom natjecanju, koje je svojom atraktivnošću već odavno preraslo okvire doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.



U Neretvi se svi pitaju-Tko će prvi stići na cilj u Ploče i okititi velikim štitom kneza Domagoja. Hoće li to biti jedna od tri prvoplasirane ekipe sa brzinskih utrka, Stablina, Gusari Komin ili Gospa Karmelska, doznati će se vrlo brzo. Uz sportsku sreću o tome odlučuju vještina i uigranost deset lađara u lađi, kormilara i bubnjara, koji nas nakratko vraćaju u povijest, u vrijeme kneza Domagoja, čiji su strijelci upravo u ovakvim lađa sa strijelama u rukama branili Neretvu od Mlečana.