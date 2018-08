Luka Ploče zbog havarije ostaje bez nafte do Božića, očekuju se problemi u opskrbi naftom juga Dalmacije

Dubrovački kapetan Cvijeto Božović misli da se problem može riješiti za tri dana - predlaže da se od HV-a zatraže plutajuće maune na koje bi se privezao brod i spojio s prvom neoštećenom spojnicom kako bi se iskrcalo gorivo

Tanker STI Poplar, sa 27 tisuća kubika nafte, koji je udario u pristanište pločanske luke još je uvijek usidren u pločanskom akvatoriju i tamo će ostati do daljnjega.



Nakon udara broda koji inače plovi pod zastavom Maršalovih Otoka u more se survao dio doka, a potonula je i aparatura za iskcravanje nafte i plina. Dok je poprilično oštećen i trebat će nekoliko mjeseci za njegovu sanaciju, doznali smo u Lučkoj upravi Ploča. Do tada Luka neće moći primati tekuće terete pa je realno za očekivati probleme u opskrbi naftom i derivatima juga Dalmacije te regije Crne Gore i Bosne. Šteta se mjeri u milijunima eura.



Osim sanacije porušenog doka tu je i šteta izgubljene dobiti za korisnike lučkih usluga. Gorivo iz luke Ploče za sada se neće voziti u BiH, Crnu Goru i Hrvatsku. alternativa je Solin, Zadar ili Rijeka, što značajno povećava troškove transporta. Zbog uništenog pristaništa na čekanju su drugi brodovi. Oni ne mogu prići luci i iskrcati terete.



Istragu samog događaja provela je Lučka kapetanija Ploče.



- Oštećenja na brodu su minorna - ističe lučki kapetan Joško Nikolić, koji pojašnjava da je brod je krmom zakačio i oštetio pristanište.



- Šteta na lučkoj infrastrukturi je velika, ali mi smo dovršili istragu i to je u proceduri. Mislim da oko naplate štete ne bi trebalo biti nikakvih problema. Brod je zaustavljen po nalogu Trgovačkog suda i sada je na sidru dok ne dobije dozvolu da isplovi za Rijeku gdje bi trebao iskrcati teret - kazao je Nikolić.



Kako doznajemo uz Lučku kapetaniju Ploče koja je radila svoju istragu, nesreću je istraživala i neovisna agencija za istraživanje nesreća u pomorskom prometu.



- O rezultatima istrage ne mogu unaprijed govoriti. Na brodu su bili pilot, časnici, zapovjednik, dva tegljača su vukla brod. Pilot je odgovoran do određene novčane visine. On je savjetnik zapovjednika i uvijek je kriv kapetan broda - pojasnio je lučki kapetan Nikolić.



O svemu je obaviješteno Državno odvjetništvo, koje nije utvrdilo elemente kaznenog djela zapovjednika broda pa je Lučka kapetanija podnijela protiv njega prekršajnu prijavu. Klasifikacijsko društva Germanischer Lloyd koje je ovlašteno za izdavanje certifikata brodu utvrdilo je da nema oštećenja broda koji je isplovio na sidro i nastaviti će plovidbu prema Rijeci, gdje će biti zadržan dok ne položi bankovnu garanciju za sanaciju štete - zaključio je kapetan Nikolić.



Iskusni dubrovački kapetan Cvijeto Božović ističe da u ovom slučaju ne može biti nikakve katastrofe jer se ovakve nesreće događaju. On smatra da nisu u dovoljnoj mjeri korištene usluge tegljača ili je pak brodarska kompanija na tome štedjela, iako se radi o velikom brodu i specijalnom teretu. On smatra da bi država odgovarajućim zakonskim rješenjima trebala proglasiti obveznu upotrebu tegljača, poglavito kada postoji opasnost od potencijalnog zagađenja, a ne da to ostane na odluci kapetana.



- Upotreba tegljača je jako skupa, četiri do pet tisuća dolara i kapetan može odgovarati kompaniji ako se odluči za tegljač - kaže Božović, koji je prema dostupnim fotografijama rekonstruirao havariju.



Brod je napravio manevar tako da je prišao obali krmenim djelom koji je izašao vani iz mora pokupivši dio cijevi i postrojenja, kazao je Božović, koji naglašava da taj oštećeni dio jednostavno treba prekinuti i brod spojiti na zdravi dio postrojenja.



Božović tako predlaže da se od Hrvatske vojske zatraže plutajuće maune na koje bi se privezao brod i spojio s prvom neoštećenom spojnicom čime bi mogao nastaviti iskrcavanje goriva jer brodske pumpe nisu oštećene. Tako bi se po njegovim riječima problem riješio za tri dana i ne bi bilo katastrofe u opskrbi gorivom Dalmacije, Crne Gore i Bosne.



Unatoč porušenom doku, koji do daljnjega neće moći primati tekuće terete iz Ine poručuju da neće biti značajnijih oscilacija u opskrbi te da će se gorivo do daljnjega distribuirati iz iz ostalih Ininih skladišta.