Havarija u luci Ploče: tanker s 27 tisuća kubika nafte udario u pristanište i razvalio dok, otežana distribucija nafte za cijelu Dalmaciju i BiH

Na svu sreću, oplata tankera nije probijena jer bi tada i tone nafte iscurile u more, a to bi bila ekološka katastrofa nesagledivih razmjera u PločamaBrodovi do daljnjega neće moći iskrcavati naftu u pločanskoj luci. Razmatraju se privremena rješenja, prema kojima će se tankeri iskrcavati u Splitu ili Rijeci

Zbog havarije broda "STI Poplar", koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka, u luci Ploče upitna je opskrba naftom i derivatima čitave Dalmacije.



Tanker koji je u sebi imao oko 27 tisuća kubika nafte udario je u pristanište, survavši u more dio doka i aparaturu za iskrcavanje nafte i plina, koji su potonuli. Ono što je ostalo od doka, cijevi i uređaji za iskrcaj nafte, također su oštećeni i nisu trenutačno za upotrebu.



Šteta se, tvrde stručnjaci, mjeri u milijunima eura.



Upućeniji u ovu problematiku kažu da je prigodom manevra broda netko nešto gadno pogriješio. Jesu li to pilotari, kapetan ili remorkeri koji su vukli brod, pokazat će istraga, koju provode Lučka kapetanija i inspekcije Ministarstva pomorstva.



Budući da je pristanište uništeno, na čekanju su drugi brodovi koji ne mogu prići pločanskoj luci i iskrcati terete. "Petrolov" veliki brod čeka vani na otvorenom moru, ali naftu ne može iskrcati jer je dok uništen. Što će biti s tim teretom, nitko ne zna. Hoće li brod uspjeti iskrcati naftu u nekoj drugoj luci, također je nepoznanica, a očekuje se dolazak još nekoliko brodova nakrcanih naftom i derivatima, koji voze prema luci Ploče.



Kako je velika potražnja za naftom ne samo u Hrvatskoj nego i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, lučka skladišta su prazna i takva će ostati tko zna koliko dugo.



Distribuciju nafte preuzimaju skladišta u Solinu i Rijeci. Riječ je o milijunskim štetama, koje trpe Luka Ploče i naftne kompanije, što će, prema međunarodnom pravu, morati nadoknaditi brodarska kompanija "STI Poplar". No o tome će konačnu riječ reći inspekcijske službe i stručnjaci za pomorsko pravo.



Tako se u Pločama očekuje dolazak brojnih inspekcija za istraživanje pomorskih nesreća koje će tražiti krivce, a tek nakon toga slijedi popravak doka. Naftu i derivate će prema jugu morati prevoziti iz skladišta u Solinu ili Rijeci.



Upućeniji u ovu problematiku tvrde da je riječ o enormnim odštetama koje se mjere u desecima milijuna dolara i koje će potraživati brodarske kompanije koje čekaju iskrcaje.



I brod je nakon udara prilično oštećen te je izvučen na sidrište. Na svu sreća, nije probijen jer su tone nafte mogle iscuriti u more. Bila bi to ekološka katastrofa nesagledivih razmjera u pločanskom akvatoriju.



– Preko suda je brodu izrečena mjera zabrane isplovljavanja dok god ne polože novac za naknadu pričinjene štete – pojasnio nam je ravnatelj Lučke uprave Ploče Tomislav Batur.



S druge strane, Lučka kapetanija je zabranila upotrebu veza dok se sve ne sanira, Lučka uprava je upravitelj veza i obale i dužna je izvršiti kompletnu sanaciju, rekao je Batur, naglašavajući da su već angažirani stručnjaci koji ispituju sadašnje stanje te se uskoro očekuje izrada projekta sanacije.



Međutim, to bi, kako doznajemo, moglo potrajati i nekoliko mjeseci.



– U ovom trenutku ne možemo točno reći vremenski rok sanacije – kazao je Batur, koji tvrdi da se šteta procjenjuje u milijunima eura. To je šteta same sanacije te šteta izgubljene dobiti za klijente.



– Takve stvari se događaju u svijetu. Brodarska kompanija je dužna nadoknaditi štetu jer kada brod udari u obalu, odgovornost je na brodu i na kompaniji, što uostalom reguliraju međunarodne osiguravajuće kuće – kaže Batur.



Epilog havarije je da brodovi do daljnjega neće moći iskrcavati naftu u luci Ploče. Razmatraju se i neka privremena rješenja prema kojima će se tankeri iskrcavati u Splitu ili Rijeci, zbog čega je realno očekivati i poremećaje na tržištu derivata u Hrvatskoj.



Kako neslužbeno doznajemo, Lučka kapetanija je, što se tiče sigurnosti plovidbe, protiv zapovjednika broda, ruskog državljanina, pokrenula istražne radnje.