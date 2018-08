Zagrijavanje za Maraton lađa: Kup Slobodne Dalmacije pripao Stablini

Kakve veze imaju facebook i maraton lađa? Naizgled nikakve, ali kad se preko te društvene mreže u „minut do podne“ formira lađarska ekipa za 21. neretvanski maraton, facebook postaje itekako bitan. Najbolje to zna Nedjeljko Jerković Žuti iz Rogotina koji je okupio lađare ni manje ni više nego preko facebooka. Dovoljan je bio njegov poziv „Ima li u Rogotinu 12 momaka da se uhvate vesla“.



Proradio je neretvanski inat i Rogotin, višestruki pobjednik Maratona lađa, nije ostao bez svoje ekipe. Ponosno su nastupili na brzinskim utrkama koje se tradicionalno voze za Kup Slobodne Dalmacije. S postignutim vremenom od jedne minute i 31 sekunde jedno vrijeme bili su čak i najbolji. Međutim, drugi lađari su ih pretekli pa nisu osvojili Kup Slobodne, ali nisu tužni. Sretni su što su održali tradiciju svoga mjesta.



- Nismo vjerovali da ćemo se uspjeti okupiti jer puno ljudi radi. Ekipa se nikako nije mogla okupiti, čak nismo platili ni kotizaciju. Dečki su trenirali neposredno prije brzinskih utrka. Točno su veslali sedam minuta odnosno 642 metra - kazao nam je Nedjeljko Jerković, vidno zadovoljan uspjehom svojih lađara na brzinskom kupu Slobodne Dalmacije.



Kup Slobodne Dalmacije pripao je lađarskoj ekipi Stablina, drugi su bili Gusari Komin, a treći Gospa Karmelska Krvavac.

Bilo je to prvo odmjeravanje snaga pred subotnji maraton lađa koji će se tradicionalno voziti od Metkovića do Ploča u dužini od 22,5 kilometara.



Na ovogodišnjem maratonu lađa prijavljeno je manje ekipa, samo dvadeset šest. Do sada ih je u pravilu bilo preko trideset, a ponekad i četrdesetak. Predsjednik udruge lađara, Dalibor Obradović, kaže da je to posljedica iseljavanja iz doline Neretve, ali i turističke sezone jer brojni lađari koji su do sada sudjelovali na maratonima sezonski rade na Jadranu.



Obradović je naglasio da će biti povećan broj sudaca na vodi i kopnu, ukupno će biti 10 ekipa. Maraton će na vodi sa svojim plovilima osiguravati članovi HGSS-a.



Osim „muškog“, vozi se i Maraton lađarica koji je ove godine promijenio smjer, start je u četvrtak u 18 sati kod Lučkog mosta u Metkoviću, a cilj u Opuzenu. Nastupit će šest ekipa od koji su tri izvan doline Neretve, a ovogodišnje debitantice dolaze iz Sombora. Stazu dugu desetak kilometara cure bi trebale izveslati za 45 do 90 minuta, ovisino o uvjetima na vodi. Mirne vode Neretve i čvrstu ruku očekuju svi lađari s kojima smo razgovarali u vrelom Opuzenu.