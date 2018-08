Kako se propala 'baza' pretvorila u skandal: doznali smo što se krije iza slučaja lažne kazne za parkiranje ostavljene na jednom autu

Konavljani su se digli na noge nakon vijesti da je na parkiralištu jednoga trgovačkog centra na Grudi pronađena lažna kazna za parkiranje s uplatnicom na nepostojeći IBAN, isto tako imaginarne tvrtke.



Uplatnica na iznos od 325 kuna adresirana je na primatelja JPPK d.d. – Javne površine i parkinzi Konavle, a naveden je i broj mobitela, te vrijeme u kojem se osobno može obaviti uplata globe. Iz Općine Konavle promptno su reagirali na dojavu o fingiranoj uplatnici i putem weba upozorili sumještane da ne nasijedaju na očitu prijevaru:



– Uplatnice su naslovljene na nepostojeće društvo Javne površine i parkinzi. Moguće je da su se osim na Grudi, lažne kazne za parkiranje s uplatnicama pojavile i na drugim lokacijama u općini. Stoga upozoravamo građane da ni u kojem slučaju ne plaćaju uplatnicu, već je odnesu na policiju – poručili su iz općinskog vodstva.

Uznemireni stanovnici

Tragom njihova naputka, u PU dubrovačko-neretvanskoj raspitali smo se koliko je vozača prijavilo lažne uplatnice za nepropisno parkiranje od pojave prve takve u srijedu na Grudi. Stigao nam je neočekivan odgovor:



– Policija je nakon saznanja o pojavi lažnih uplatnica na području Općine Konavle, došla u posjed jedne takve uplatnice. Navodno je to i jedina takve vrste, te je policija utvrdila da se radi o šali između dvoje poznanika – izvijestila je glasnogovornica policije Davorka Bečić. Na naš upit hoće li biti sankcija za 'šaljivdžije' koje su svojom internom forom uznemirili blizu 9 tisuća stanovnika Konavala, odgovorili su negativno:



– S obzirom na to da nije nastupila nikakva šteta, neće biti ni sankcija. Osoba za koju je utvrđeno da je ispisala uplatnicu je upozorena da to više ne radi – objasnili su iz policije.



A da je ishod bio drukčiji i da se netko protupravno financijski okoristio na štetu naivnog vozača ili više njih, stvari bi bile mnogo ozbiljnije. Iz pravosudnih krugova doznajemo da se ovakvi postupci mogu kvalificirati i kao kazneno djelo lažnog predstavljanja, odnosno krivotvorenja uz mogućnost stjecanja protupravne imovinske koristi.



Sretna je okolnost što se već na IBAN-u može uočiti da nešto ne štima, jer umjesto oznake 'HR' na računu stoji 0028, pa uplata ne bi ni bila valjana, no to malo vrijedi ako postaneš žrtva prijevare.



Stoga, kako ubuduće ne bi bilo nejasnoća kod plaćanja kazni za promet u mirovanju, vrijedi podsjetiti da je za održavanje i naplatu parkinga u Konavlima nadležno samo i isključivo komunalno društvo Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.,koje se uz to brine i o održavanju javnih površina, javnoj rasvjeti i čistoći općine.