Dubrovački odvjetnik u vrtić doveo necijepljeno dijete: Ako ga žele izbaciti, neka mi napišu temeljem čega. Nema nikakve pravne osnove za zabranu

Dubrovački odvjetnik Darko Butigan jučer ujutro je odveo necijepljeno dijete u vrtić, iako je još uvijek na snazi odluka kojom se djeci koja nisu primila cjepiva, brani pohađanje predškolskog odgoja, javlja Dubrovački dnevnik.



- Iako dubrovački vrtići ne žele primati necijepljenu djecu, nema nikakve pravne osnove za zabranu. Ja sam dijete ostavio u vrtiću i rekao sam im da mi daju službenu potvrdu, odnosno pismeno dostave razloge, ako ga žele udaljiti. No tijekom čitavog današnjeg dana nisu me zvali iz vrtića da dođem po dijete - istaknuo je Butigan.



Podsjetimo, zbog slučaja ospica u Dubrovniku i okolici, svoj necijepljenoj djeci, uključujući i one koji se ne smiju cijepiti, onemogućeno je pohađanje vrtića.



Preporuka o zabrani došla je od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a Dječji vrtići Dubrovnik spremno provode tu odluku. Prvo je bilo određeno da se necijepljenoj djeci odredi zabrana do 26. lipnja, ali naknadno je ta odluka proširena do daljnjeg.



Roditelji necijepljene djece se boje da im djeca neće moći pohađati vrtić ni kad epidemija ospica službeno prođe, jer je temeljem Programa zdravstvene zaštite djece, pohađanje vrtića uvjetovano je obveznim cijepljenjem. Članak 3. tog Zakona kaže kako se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja.



Dubrovački odvjetnik Butigan pak smatra da je uredba tog zakona ništavna, jer postoje konvencije o pravima djece koje su, po hijerarhiji, iznad navedenog zakona.



- Hrvatska je potpisnik brojnih europskih konvencija o pravima djeteta, posebno onih koji se tiču odgoja i obrazovanja. Isključivanje necijepljene djece iz vrtića i zabrana dolaska je diskriminacija kojom se krše prava djece na odgoj i obrazovanje, koje treba biti dostupno svima - kaže Butigan za Dubrovački dnevnik.