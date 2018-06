Luksuzni mlažnjak vrijedan milijune dolara udario u rasvjetni stup! Šef smjene nije ni prijavio incident, Uprava Zračne luke ne zna čak ni registracijsku oznaku zrakoplova...

Luksuzni mlažnjak, vrijedan između 2,5 do 3,5 milijuna dolara, u ponedjeljak prijepodne je repnim horizontalcem udario u rasvjetni stup u Zračnoj luci Dubrovnik. Putnici su let nastavili redovnom linijom, a oštećeni zrakoplov ostao je prizemljen.



Prema našim saznanjima, šef smjene nije ni prijavio ovaj incident Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom prometu, pa je to tek sutradan, u utorak učinio safety manager ZL Dubrovnik.



Iz odgovora Uprave ZL Dubrovnik proizlazi da oni ne znaju čak ni registracijsku oznaku zrakoplova, a kamoli okolnosti pod kojima je došlo do ovog ozbiljnog sigurnosnog incidenta.



- Zračna luka Dubrovnik nema nikakvih drugih informacija osim onih koje ste dobili od Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN). Za daljnje postupanje nadležna je Inspekcija za zrakoplovne nesreće u suradnji s operaterom zrakoplova – odgovorili su iz Uprave ZL Dubrovnik na naš upit.



– Riječ je o zrakoplovu tipa Gulfstream 4, business jet. Prilikom kretanja s parkirne pozicije avion je, pri maloj brzini, repnim horizontalnim stabilizatorom udario u rasvjetni stup. Ozlijeđenih nema, počinjena je samo manja materijalna šteta. Obavijst o događaju zaprimili smo od Zračne luke Dubrovnik. Agencija je u fazi prikupljanja dodatnih informacija – izvijestio nas je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.



Međutim, ZL Dubrovnik nije aerodrom Šeremetjevo, pa se ovakav incident nije mogao dugo skrivati od javnosti. Čini se da je šteta prijavljena sa zakašnjenjem, odnosno izvan standardnog aerodromskog pravilnika za ovakve slučajeve.



To može, ali i ne mora imati nikakve veze s činjenicom da u ovom trenutku aerodromom vlada "V.D" uprava. Država ne pokazuje nikakvu namjeru za raspisivanjem natječaja za poziciju direktora, koju trenutno obavlja Frano Luetić, rodbinski povezan s visokim HDZ-ovim saborskim i europarlamentarnim zastupnicama.



U međuvremenu je za šefa komercijale, mimo natječaja i bez ikakvog iskustva u zrakoplovnom sektoru, imenovan šogor premijera Plenkovića.



Čak i takva uprava mogla je znati da se kod ovog incidenta radi o meksičkom zrakoplovu registarske oznake XA-AZY koji je letio za veoma renomiranu američku kompaniju Universal Aviation.



Prema informacijama iz dubrovačkih zrakoplovnih krugova, rep zrakoplova se našao u nezgodnoj poziciji između dva rasvjetna stupa, pilot je sa stajanke krenuo bez pomoći parkera. To može biti i ključni detalj u rasvjetljavanju ove nezgode.



Naime, svaki aerodrom ima svoj operativni priručnik koji pilotima kompanija služi da bi zrakoplov na siguran način vodili po zračnoj luci. Zajednički nazivnik svih operativnih priručnika u pojednostavljenoj verziji glasi "slijedite žutu liniju, a ako žute linije nema, slijedite upute parkera".



- Žuta linija o kojoj je riječ mora pilotu garantirati da neće prilikom rulanja udariti ni u jednu zemaljsku prepreku. Ako ovaj pilot nije slijedio žutu liniju, sam je kriv za incident. Ako je slijedio liniju, a ipak zakačio u stup, kriva je Zračna luka.



Ako pak nije bilo iscrtane žute linije koju treba slijediti, postavlja se pitanje gdje je u tom trenutku bio parker, odnosno postavlja se pitanje odgovornosti Zračne luke, eventualno i kontrole leta koja mu nije smjela odobriti rulanje dok ne dođe parker sa svima prepoznatljivim "Follow Me" vozilom - kaže dobro upućeni dubrovački stručnjak za civilno zrakoplovstvo.



Osim čuđenja da Uprava Zračne luke ne zna baš ništa više od onog što nam je, na naše traženje, odgovorila Agencija, smeta mu i olaka procjena da je nastala tek manja materijalna šteta.



– Avioni su skupe igračke, pa je manja materijalna šteta prilično relativan pojam. Manja šteta na takvom zrakoplovu može stajati koliko i nečiji automobil, no pravi trošak predstavlja okolnost kada je avion prizemljen i ne zarađuje, a treba platiti posadu i aerodromske troškove. Sve to baš i nije malo – zaključuje naš sugovornik.

Universal aviation

Zrakoplovnu tvrtku Universal aviation, u čijoj je floti oštećeni zrakoplov s Čilipa, osnovao je još 1959. američki vojni meteorolog Tom Evans. Iz prve tvrtke na svijetu koja pruža uslugu vremenske prognoze poslovnoj avijaciji postupno se razvila danas globalna tvrtka s više od 1700 zaposlenih u 20 zemalja svijeta.