Mještani u strahu komentiraju najnoviji ispad nasilnog vlasnika restorana: Smrt mladog otočanina prije petnaestak godina ostala je nerazjašnjena, i ne samo to...

Kao što smo u utorak izvijestili, ugostitelj s Mljeta Vicko Sršen 'Konki' (43) proteklog je vikenda prvo svojim vozilom pokušao s uske otočne ceste izgurati automobil kojim je upravljao njegov susjed Zoran Luković 'Zuko', a potom je, kao u horor-filmu na njega nasrnuo i motornom pilom.

Samo je stjecaj sretnih okolnosti Lukovića i njegove prijatelje iz Splita spasio od stravične smrti.

Podivljali vlasnik restorana u kojem butelja košta 21 tisuću kuna pokušao vozilom izgurati susjeda s ceste, pa nasrnuo na njega motornom pilom; 'Navodno je pukao jer su ga napustili kuhar i konobari...'

Mještani kažu da je Sršenov popis nasilničkih incidenata debeo kao Biblija. Tvrde da je pričao kako ima nekog uz vrhu policije i da ga se štiti. Jer, ako netko od njih načini i najmanji prekršaj policija brzo stiže, a kad je Sršen u pitanju, tada im na poziv odgovaraju u stilu "što ste dosadni"!?



'Otočki divlji zapad'



Uz molbu da zbog straha za osobnu sigurnost ne bi imali loše posljedice, pričaju nam kako su ti ekscesi najčešće u Pomeni, naselju u slikovitoj vali, znanoj kao nautički raj. Tu Sršen ima poznati restoran koji je, međutim, sve poznatiji po neutemeljeno paprenim cijenama: širom regije je odjeknula priča da je butelju vina gostima naplatio 21 tisuću kuna!



Mještani pričaju kako je policija potom zatvorila restoran, ali ga je on nezakonito otvorio čim su otišli!



'Nema kontrole i od otoka je stvorio Divlji zapad, a on se ponaša kao šerif! Zna se da je prije četiri godine ruskim nautičarima naplatio objed čak 5.000 eura! Rusi se nisu bunili, platili su ali su mu to i zapamtili. Navodno su, s namjerom da se osvete, došli iduće ljeto i kad im je ponovno pokušao sve masno naplatiti, pobunili su se.



Sršen je račun nešto umanjio, ali Rusi nisu bili zadovoljni te su počeli lomiti po restoranu. Kažu došlo do ozbiljnog sukoba, a vrag odnio šalu, razbili su stolicom vrata susjedne butige jer su vjerovali da postoji alarm te da će tako policija brže doći na mjesto okršaja.

Mještani tvrde da je i upao u apartman njemačkih gostiju, misleći da je to apartman dvaju Slovenki, niti se zna zašto nije procesuirana paljevina kata kuće njegova susjeda Tonćija Madžera:



- Vrijeme je da se prekine zavjet šutnje! Prije 20 godina je zapalio kat naše kuće, moj otac je zbog njega zdravlje izgubio, a s njim imaju i probleme zaštitari "Klemm" osiguranja koji mu ne daju na beach bar jer se sukobljava s gostima hotela "Odysej". Ovih dana je vozilom nasrnuo na zaštitara Jasmina Hadžiavdića te ga na haubi provozao nekoliko metara. Samo sticajem sretih okolnosti zaštitrar nije ozlijeđen - priča nam Madžer i podsjeća na incident prije petnaestak godina kada je sa Sršenom, dok su plovili ka Orebiću, stradao mladi Mljećanin.



Smrt je ostala nerazjašnjena kao i toliko toga. Oni koji neće rat sa Sršenom, napuštaju otok, kao i Josip Hazdovac. Većina ostalih šute i trpe, ufajući se da ih idući put neće "uzeti na zub".