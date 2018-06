Podivljali vlasnik restorana u kojem butelja košta 21 tisuću kuna pokušao vozilom izgurati susjeda s ceste, pa nasrnuo na njega motornom pilom ;'Navodno je pukao jer su ga napustili kuhar i konobari...'

Nasilni ugostitelj s Mljeta Vicko Sršen 'Konki' (43) proteklog je vikenda prvo svojim Lada Niva vozilom pokušao s uske otočne ceste izgurati Citroen Berlingo kojim je upravljao njegov susjed Zoran Luković 'Zuko', a potom je, kao u horor-filmu na njega nasrnuo i motornom pilom.



Samo je stjecaj sretnih okolnosti Lukovića i njegove prijatelje iz Splita spasio od stravične smrti.



- S prijateljem skiperom Zoran je otišao po dvije glazbenice, Splićanke, u Pomenu da ih dovede kod nas doma zbog sudjelovanja u otvorenju izložbe podmorske fotografije. Izložba se predvečer trebala otvoriti u galeriji 'Stara skula', koja je u našoj kući i koju smo uredili te od nje načinili središte kulturnog života cijelog otoka.



Dok se autom penjao uskim putem uz brdo prema nekoliko kilometara udaljenim Goveđarima, ne umanjujući brzinu približavala im se s uzvisine Lada Niva. Sršen se s teškim vozilom zabio se u našeg berlinga, pokušavajući ga izgurati s cete.



U strahu za život Splićanke su panično vriskale, a suprug je zakočio, izišao iz vozila te pitao Vicka je li normalan, što radi i što mu to treba.



Vicko ga je počeo vrijeđati na nacionalnoj osnovi i zaprijetio da će mu 'riješiti ženu i obitelj', upućujući mu sulude optužbe. Predbacivao mu je da prodajemo pomes frittes u galeriji, da ne plaćamo PDV i takve neistine.



Tada je iz svog auta uzeo motornu pilu i nakon četiri-pet pokušaja uspio je upaliti te s njom zaprijetio mome suprugu i svim putnicima u vozilu - priča nam Tamara Luković, Zoranova supruga koja je ugođaj rodnog Zagreba, zajedno sa suprugom Dubrovčaninom, zamijenila neizvjesnošću otoka Mljeta.



Uporno radeći 15 godina, uz galeriju su izgradili i obiteljske apartmane koje je britanski The Telegraph smjestio u 'top 30' na Mediteranu.



Tamara se, kažu, izvještila u izradi otočkog nakita, osobitio mljetskog kolarina kojeg nudi u galeriji u Goveđarima, odakle su ga mnogi turisti ponijeli kućama širom svijeta.



Nakon incidenta na cesti, sve se nekako primirilo, a Lukovići su sve prijavili policiji.



Međutim, istog dana predvečer, oko 19,15 sati u galeriju su već stizali gosti. Stigao je i Sršen koji je prvo šutio, a onda počeo drsko dobacivati bivšem ravnatelju Nacionalnog parka Mljet Marinu Perkoviću koji je trebao otvoriti izložbu podmorskih slika i slikovnice za djecu.



Sve što mu je dobacivao ne može podnijeti ni papir koji 'sve trpi'. No, novi incident je spriječen dolaskom policije koja je stigla četiri sata nakon poziva.



Sršen se, navodno, nije bunio nego je pošao s pripadnicima Pomorske policije u Dubrovnik gdje je, nakon operativne istrage priveden u Državno odvjetništvo, da bi mu potom sudac istrage dubrovačkog Županijskog suda uzbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke odredio istražni zatvor.



Navodno je Sršen 'pukao' jer su ga taj dan napustili kuhar i konobari, dok mještani tvrde da nije čudo jer ih loše plaća te je mnogima ostao dužan.



Sve je, kažu,'začinilo'" rješenje od 512 tisuća kuna koje su mu određene kao porezni dug.



'Dosta nam je, odlazimo s otoka!'



Lukovići su zavoljeli otok i pronijeli lijepu priču o njemu širom svijeta - na turističkim platformama Air BNB, Trip Advisor.. .imaju čiste petice i ni jedan loš komentar. Ali, nakon strave koju su doživjeli tijekom ovog vikenda, Lukovići su odlučno rekli - Dosta!



- Iako je pred nama sezona za koju smo već dosta uradili i uložili, vrijeme je da odemo s otoka jer nećemo više strepiti za život obitelji. Dosta je života u strahu, nećemo da nam se djeca ugledaju u nasilnika i uz sav naš trud da kopirajui prihvate Sršenovo nasilničko ponašanje!



Lukovići kažu i kako vodstvo općine ništa ne čini kako bi se stanje popravilo, a niti četiri dana nakon incidenta načelnik općine Đivo Market ih nije kontaktirao.



Market nije odgovorio ni na naš upit o incidentu koji smo mu uputili e-mailom, a njegov zamjenik Nikola Kralj nam je rekao da nazovemo za pola sata da bi odmah potom - isključio mobitel!



Inače, nasilni ugostitelj iz priče, Vicko Sršen Konki, javnosti je od ranije poznat kao vlasnik restorana u slikovitoj mljetskoj vali Pomeni, a u kojem je pretprošloga ljeta butelja vina gostima naplaćena vrtoglavih 21 tisuću kuna, o čemu su pisali brojni mediji.



Skupini stranih nautičara na Mljetu prisjela večera: bocu vina u konobi platili 21.000 kuna!



Vlasnik restorana u kojem je boca vina 21 tisuću kuna: To je unikatni primjerak, ali kapetan koji se žali ne zna ništa o tome