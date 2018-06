Crna strana turizma: cijene poletjele u nebo, ali ne samo u kafićima i restoranima; Gradski vijećnici apeliraju: 'Nemaju svi naši sugrađani novaca za ovako skupe namirnice'

Dolores Lujić i Maro Kristić, dubrovački gradski vijećnici, poslali su priopćenje koje prenosimo u cijelosti, piše dubrovacki.hr.



'Unaprijed svjesni da će našu inicijativu mnogi nazvati populističkom metodom kojom se želimo dodvoriti dijelu sugrađana ipak ćemo pokušati ukazati na problem poskupljenja prehrambenih namirnica tijekom turističke sezone i pozvati lokalne i nacionalne trgovačke lance da od značajnog povećanja cijena poštede one građane s niskim imovinskim cenzusom.



Naime, sve veći broj naših sugrađana, uglavnom umirovljenika i onih s niskim primanjima teško podnosi povećanje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda tijekom turističke sezone. Na policama lokalnih i nacionalnih trgovačkih lanaca koje posluju u Dubrovniku pojedini proizvodi tijekom turističke sezone znatno poskupljuju i postaju teško dostupni građanima s niskim primanjima. Potpuno je razumljiva politika trgovačkih lanaca koji nastoje iskoristiti turističku sezonu za povećati svoje prihode i rezultate poslovanja, i da smo i mi sami u njihovoj ulozi vjerojatno bi jednako postupali.



Dubrovnik živi od turizma, turistička sezona još uvijek nije turistička godina i veliki dio naših sugrađana ima izravne koristi od turista i njihove potrošačke moći . Međutim, u svemu tome ne treba zaboraviti da još uvijek u našem Gradu živi i veliki broj stanovnika koji se ne bave turizmom i turizmu bliskim djelatnostima i čija je potrošačka moć skromna , a primanja jednaka tijekom cijele godine.



Nikako nam nije namjera prozvati trgovačke lance, poglavito naše lokalne trgovce na čelu s Pemom za neprimjeren odnos prema građanima jer bi to bilo licemjerno s obzirom na njihov doprinos lokalnoj zajednici i potporu brojnim projektima kojima su iskazali svoju socijalnu osjetljivost. Broj sugrađana kojima turistička sezona i povećanje troškova života teško padaju je kod nas manji nego u drugim dijelovima Hrvatske i smatramo da bi trgovački lanci trebali izaći u susret takvima i ponuditi im proizvode po cijenama po kojima su iste mogli kupiti van turističke sezone ili barem po sličnim cijenama.



Već su nam poznate hvale vrijedne pogodnosti poput Pemo ili Konzum kartice, ali one kao takve donose korist samo potrošačima koji više kupuju i više troše, a oni s manjim primanjima kupuju sve manje zbog znatno većih cijena, a samim time i popust koji ostvaruju je gotovo neznatan. Slijedom navedenog molimo trgovačke lance da razmotre mogućnost uvođenja posebnih popusta za građane s niskim imovinskim cenzusom i iznađu način na koji će ublažiti posljedice povećanja cijena uslijed turističke sezone', stoji u priopćenju koje potpisuju Lujić i Kristić.