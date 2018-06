Imamo dokaz da je ovaj dalmatinski otok jedan od najljepših na svijetu: pogledajte snimku koja oduzima dah, možda odmah požurite na trajekt

Korčula je davno opjevan otok, a i u današnje vrijeme popularna destinacija; strani mediji nikada nisu škrtarili s pohvalama na račun ovoga 'bisera Jadrana', pa ne čudi nagla zainteresiranost turista diljem svijeta.



No svaki put se iznova oduševimo kada pogledamo sve te ljepote u jednom dahu, uz to i vješto zabilježene. Skriveni kutci i one 'uobičajene' destinacije na otoku zabilježeni su u projektu Global Cities in 4K čiji je koncept predstaviti što veći broj gradova na što bolji način i u najboljoj mogućoj rezoluciji.



A video našeg otoka koji su objavili uistinu ostavlja bez daha. Sniman je i dronom, a upravo ta 'šira perspektiva' oduševila je ekipu u komentarima. Požurili su s najavama o posjeti ovoga predivnog dalmatinskog otoka, a isto bi mogli poželjeti i oni kojima je 'na dohvat ruke', ali nikako da se odvaže.



Možda nakon što pogledate snimku i okusite malo atmosfere proradi i želja za putovanjem, pa požurite konačno i na taj trajekt...