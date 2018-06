Dubrovčani bijesni na Croatia Airlines: Otkazali su let, izmislili nemušto objašnjenje, pa nam prodavali vodu za 20 kuna; Franković: Ne pada mi na pamet letjeti s njima

Nema dana kad avioni Croatia Airlinesa ne kasne. Nekad dva, tri, četiri sata, a nekad nakon svega dovedu mali avion i onda kažu putnicima, vi koji ne možete stati, dođite sutra. Ako nešto ne promijene, oni su propali.



Meni ne pada na pamet letjeti s njima, i nemoguće je nama putovati, planirati, razgovarati s njima, ne možemo tako – komentirao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković probleme sugrađana koji na društvenim mrežama često dijele neugodna iskustva s kašnjenjima zrakoplova državne kompanije.



Pritužbi zadnjih tjedana ne manjka, a samo jedan od primjera o kojem su Dubrovčani javno progovorili bilo je trosatno svibanjsko kašnjenje večernjeg leta Zagreb – Dubrovnik koji je, iako na rasporedu u 22.20, prema Gradu krenuo tek u 1.45.



Iako su kasnili nekoliko sati tu noć, iz Croatia Airlinesa su putnike tek nakon slijetanja u Čilipe obavijestili o razlozima kašnjenja.

Nemušto objašnjenje

Rečeno im je da su kasnili zbog zrakoplova koji je trebao stići iz Barcelone vezanim letom. Naravno da je nemušto objašnjenje putnike naljutilo više od kašnjenja zrakoplova.



– Čekali smo jako dugo. Prvu odgodu smo čuli preko razglasa, a ostale obavijestili mogli smo vidjeti samo na displeju. Na izlazu su stavili pokretni šank s vodom za prodaju koju su naplaćivali 20 kuna. Nismo dobili ništa nakon dva, ni nakon tri sata čekanja, što je obveza prijevoznika.



Netko je pitao zašto ne daju djeci vodu za okrjepu pa su mu odgovorili kako će dobiti u avionu. I stvarno, poslije su nam u avionu podijelili po čašu vode – kazao je rezignirani Dubrovčanin, koji je procijenio kako avion nije mogao poletjeti zbog nedostatka posade, a ne, prema službenom pojašnjenju, zbog povezanosti s letom iz Barcelone.



Koji god da je razlog, kašnjenje nije bilo ugodno, a nije ni jedino koje se dogodilo od početka godine. S nacionalnim avioprijevoznikom svojedobno je "ratovao" i Franovićev prethodnik Andro Vlahušić.



– Croatia Airlines je državna tvrtka koja ima svoje probleme. Što se tiče tehnike i osoblja, tu nemam zamjerke, no one postoje na dvije razine. Na cijenu karte koju mi kupimo, uključeno je 25 posto PDV-a i aerodromske pristojbe zračne luke u Zagrebu i Dubrovniku.



Sama Croatia u cijeni karte sudjeluje s manje od 50 posto, ostalo su bile pristojbe i porezi. Dugo vremena sam ratovao s Croatia Airlinesom, ali nisam uspio dogovoriti da Grad Dubrovnik, a vjerojatno bi i danas gospodin Franković na to bio spreman, kupi unaprijed određeni broj karata.



Nije problem što je Croatia Airlines poskupio karte za Dubrovčane, kao što kaže gradonačelnik, nego je broj turista koji dolaze s CA značajno veći nego prijašnjih godina i mi smo onda na kraju reda s kartama.



Moramo kupovati karte par dana unaprijed za odlazak doktoru, na vjenčanje, prijateljima nešto kupiti, ne možemo planirati mjesece kao netko drugi – govori bivši gradonačelnik.

Puno za prazno

Vlahušić smatra kako bi avioprijevoznik tu trebao napraviti iznimku i dopustiti da Grad Dubrovnik zajedno s nekom od turističkih agencija, a na temelju javnog natječaja, kupi unaprijed "puno za prazno" i da se Dubrovčani, Župljani, Konavljani i ostali vode po povoljnim cijenama.



Vlahušić smatra da bi se i Zračna luka Dubrovnik trebala uključiti u stvaranje povoljnijih uvjeta za putovanje prometno izoliranim Dubrovčanima.



– Grad Dubrovnik je suvlasnik Zračne luke, evo i HDZ-ov gradski vijećnik Ivan Maslać (šogor premijera Plenkovića, op.a.) sada je drugi čovjek tamo. Ako netko može nešto učiniti, onda je to on.



Ja sam bio, nažalost, usamljen, bivša uprava Zračne luke nikad nije blagonaklono gledala na inicijative Grada, no sad imaju priliku. Mi smo suvlasnici Zračne luke, a ako neće CA poslušati Grad Dubrovnik, mora Zračnu luku Dubrovnik koja prema Zagrebu čini najveći broj letova – smatra Vlahušić.



Povremeni problemi su očekivani usred sezone, kažu u CA:



- Cijeneći pravo svake osobe na osobno mišljenje želimo istaknuti kako Croatia Airlines svakodnevno nastoji zadovoljiti očekivanja i potrebe svih svojih putnika, no zbog aktualnih ograničenja u europskome zračnom prostoru u razdoblju visoke potražnje za putovanjima koji se posljedično odražava na obavljanje dnevnih letova, kapacitete flote te zbog zaštite sigurnosti putnika i letenja, realno je da se zbog svih navedenih okolnosti katkad događaju promjene u planiranom dnevnom prometu.



Subvencije od 500 kuna



I ja sam ratovao s njima, govorio sam neka propadnu. Imali su na stolu ponudu ugovora s nama, no oni su mijenjali uprave, nisu znali što hoće. A ja sam ponudio inovativni pristup s 250 kuna subvencije. Taj sustav i danas funkcionira i nije povisio cijenu karte, svi građani iz gradskog proračuna dobivaju 250 kuna.



Svojedobno sam predlagao da cijena prva četiri puta bude 500 kuna, a da razliku do cijene iz dobiti plati zračna luka. Najvažnije je da građani imaju jeftino putovanje – ističe Vlahušić na temu zrakoplovnih karata za relaciju Zagreb – Dubrovnik, koje se, ovisno o terminu, mogu nabaviti za osamstotinjak do 1500 i više kuna.