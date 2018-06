Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, dežurni sudac istrage dubrovačkog Županijskog suda nakon privođenja je mladiću iz Nove Mokošice Mariu B. (22) odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Istražni je zatvore određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke ali i zbog opasnosti od ponavljanja istog kaznenog djela.



Rekao je to za medije glasnogovornik dubrovačkog Županijskog suda i sudac istrage Istražnog centra tog suda Pero Miloglav dodajući kako je za navedeno kazneno djelo zapriječena vremenska kazna u trajanju do tri godine zatvora, piše dubrovacki.hr.



Prema podacima Državnog odvjetništva RH, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni mladić u srijedu 6. lipnja oko 3,15 sati, zajedno s još uvijek točno neutvrđenim brojem pripadnika jedne navijačke skupine, a s unaprijed planiranom namjerom fizičkog obračuna s gostima caffe bara Zeppelin u Mokošici.



Gosti su, dijelom, bili pripadnici druge navijačke skupine, a nakon što je prikrio svoj identitet kapom te maskom za lice, Mario B. je ispred kafića nasrnuo na nešto starijeg vršnjaka (25) iz te navijačke skupine za koju smo doznali da je, navodno, riječ o navijačima Dinama, BBB-ovcima. Potom ga je više puta udarao palicom, rukama i nogama, tjelesno ga ozlijedivši. Tada je s još jednim, pravosuđu trenutačno nepoznatim muškarcem, noseći sa sobom palicu, kamenje i signalnu baklju ušao u kafić te počeo kamenjem gađati goste caffe bara. Aktivirao je signalnu baklju s kojom je, otvorenim plamenom mahao prema gostima u separeo stražnjeg dijela kafića.



Prema neslužbenim podacima, dosadašnjom je istragom utvrđeno kako je kako je ispred Zeppelina napao K.V.(25) kojeg je, dok je bio na tlu, više puta udario palicom te rukama i nogama. Samo stjecajem okolnosti, napadnuti je imao sreće te je srećom nije pretrpio i teže tjelesne ozljede. Ipak, više razderotina kože čela, nateklina lijevog oka i usne te vidljivi tragovi udaraca po cijelom tijelu nisu za odbaciti.



Prema riječlima svjedoka, kad su noseći palice, kamenja i bengalku Mario i prijatelj ušli u Zeppelin, on je povikao "Sad ćemo ih razbit" te su obojica potrčali prema odvojenom prostoru za proslave unutar kafića. Obojica su tada gađali goste kamenjem i onim što im se našlo pri ruci. Navodno su ti bili pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys iz Stare Mokošice, a napadnute su djevojke M.V.V. (26) i T.S. (20) te mladići M.S. (31), A.Đ.(21), M.S. (28) i P.Đ.(24). Tada je Mario aktivirao bengalku i mašući prema napadnutoj grupici izazvao strah.



Druga je maskirana osoba, istodobno, metalnom palicom udarila u desnu podlakticu mladića M.S. (28) koji je, uvjeravali su nas svjedoci, zbog velike boli koji je trpio od udaraca po ruci, spas potražio u bijegu iz kafića.



Po mnogo čemu sudeći, to je bio trenutak koji je i članovima napadnute skupine probudio obrambeni instinkt te je svatko od njih dvojicu napadača gađao stolicama i svim ostalim što im se u separeu kafića našlo pri ruci.



Na novinarski je upit policija, tek nakon privođenja odgovorila da mogu potvrditi kako su službenici Policijske postaje Dubrovnik proveli kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom zbog sumnje da je 6. lipnja u ranim jutarnjim satima, ispred ugostiteljskog objektu na području Mokošice, fizički napao 25-godišnjaka i lakše ga ozlijedio.



Sumnjiči se i da je potom ušao u ugostiteljski objekt i napao prisutne goste te je pritom i aktivirao signalnu baklju. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja osumnjičeni 22-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.