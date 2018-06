DORH istražuje dubrovačkog liječnika kojem je pacijentica preminula na operacijskom stolu; U istoj bolnici još se pamti šokantan slučaj iz 2011. godine

Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nesavjesnog liječenja, Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku provest će istragu protiv hrvatskog državljanina, inače liječnika specijalista (53).



Prema DORH-ovu obrazloženju, utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni liječnik još 8. prosinca 2015. godine u jednoj zdravstvenoj ustanovi na području Dubrovnika obavio operativni zahvat na hrvatskoj državljanki, tijekom kojeg je, kako se osnovano sumnja, došlo do ozljede tankog crijeva pacijentice.

Sporna operacija

Općinsko državno odvjetništvo navodi kako se osnovano sumnja da osumnjičeni liječnik kao specijalist zadužen za tu pacijenticu sve do 14. prosinca 2015. godine nije radio nikakvu dijagnostičku obradu te je zbog takvog neadekvatnog i neodgovarajućeg praćenja postoperativnog tijeka liječenja došlo do pogoršanja zdravlja pacijentice, koje je rezultiralo smrću.



Također, navodi se da je unatoč svim potonjim mjerama poduzetog liječenja pacijentica preminula 2. siječnja 2016. godine.



Makar iz DORH-a nisu previše rječiti, iz pouzdanih smo izvora doznali da je osumnjičeni liječnik zaposlenik Opće bolnice Dubrovnik te da je do spomenute ozljede skalpelom na tankom crijevu pacijentice došlo tijekom operacije koja je bila nužna zbog nastalog peritonitisa, odnosno upale potrbušne maramice.



U konačnici sve je rezultiralo tragedijom, ali će tek upravo pokrenuta državnoodvjetnička stručna istraga utvrditi je li pacijentica preminula upravo zbog (ne)učinjenih postupaka osumnjičenog liječnika te koliko je on uopće kriv i snosi li barem dio krivice još netko iz bolničke ekipe liječnika.

Skandal iz 2011.

Dubrovačka bolnica još se jednom spominjala u kontekstu liječničke pogreške koja je svojedobno izazvala skandal. Dogodilo se to 2011., kad je pacijentici koja je trebala operirati kralježnicu na odjelu kirurgije zabunom izvađen potpuno zdravi bubreg.



Do greške je došlo zamjenom podataka jer su u tom trenutku u bolnici bile dvije pacijentice istog prezimena i sličnih imena. Jedna je bila Nedjeljka a druga Neđeljka, ali njihove su dijagnoze bile potpuno različite, no u kompjutorskoj kartoteci "pobrkala" su se imena pa je žena s bolesnim leđima podvrgnuta odstranjenju bubrega.



Predmet je upućen Ministarstvu zdravstva koje ga je proslijedilo Hrvatskoj liječničkoj komori. Na kraju je s pacijenticom i njezinom rodbinom postignuta nagodba.