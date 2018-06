Dvanaest slučajeva ospica utvrđeno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 25. svibnja do 10. lipnja, izvijestili su u ponedjeljak iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo te pozvali sve sa simptomima koji mogu upućivati na ospice da se telefonom jave svom liječniku, a roditelje da cijepe necijepljenu djecu.



Kao početne su simptome ospica iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo istaknuli povišenu temperaturu, curenje nosa, kašalj, crvenilo očiju.



„Ako iz bilo kojeg razloga sumnjaju da su se zarazili virusom ospica, npr. bili su u kontaktu s osobom oboljelom od ospica ili s osobom koja je imala osip uz povišenu tjelesnu temperaturu ili su u zadnja tri tjedna od pojave simptoma bili u zdravstvenoj ustanovi, preporučamo građanima da ne odlaze u ordinacije liječnika obiteljske medicine, pedijatara, zavode za hitnu medicinu već da se prvo telefonom jave svom liječniku obiteljske medicine ili pedijatru i pojasne im simptome“, stoji u obavijesti.



„Ako je sumnja opravdana, liječnik obiteljske medicine ili pedijatar uputit će pacijenta direktno na Infektološki odjel dubrovačke Opće bolnice i to na stražnji ulaz bolnice, a pritom treba paziti da budu u kontaktu sa što manjim brojem ljudi“, ističu iz Zavoda.



Pozvali su sve roditelje, skrbnike i staratelje da cijepe svu necijepljenu djecu, a na cijepljenje su pozvani i svi nezaštićeni zdravstveni radnici i radnici dječjih vrtića. Naime, Dječji vrtići Dubrovnik u dogovoru sa Zavodom su u ponedjeljak donijeli preporuku roditeljima necijepljene djece da ih cijepe u što kraćem roku, kao i da ostanu kod kuće do 26. lipnja.



Iz Zavoda su za utorak u 10.30 sati najavili konferenciju za medije pred dubrovačkom bolnicom.