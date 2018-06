U četvrtak je u 18 sati za sve kupače zatvorena plaža Banje. Zaštitari su čuvali oba ulaza, i onaj iz Lazareta i onaj iz pravca Excelsiora, a kako su za dubrovacki.hr javili građani koji su se pokušali poći okupati na Banje oko tih ura, dočekala su ih - zatvorena vrata.



Banje su javna plaža, prilaz moru je pomorsko dobro, što je građane odmah potaknulo na reakciju, jer ne kupaju se svi u iste ure, što je logično, i postoji veliki broj ljudi koji na kupanje idu upravo u popodnevnim satima.



Koncesionar Banja Ile Topuzović odgovorio je kako je na oba prilaza plaži od jutra izvješena obavijest o tome da se ulaz zatvara u 18 sati zbog održavanja zabave za kongres te da se svi kupači mole za razumijevanje.



"Na Banjama se održava zabava za kongres, tu je više od 50 ljudi, i da bismo sve to organizirali, morali smo u neke ure zatvoriti ulaz, o čemu smo i obavijestili sve kupače. Nismo to mogli učiniti drugačije.



Kupači koji su još uvijek bili na plaži, kupali su se i odlazili kad žele, samo novi kupači nakon 18 sati nisu mogli ući, mislim da kao koncesionar plaže od koje živi 200 ljudi to mogu. Uostalom, koliko znam, prolaz na Banje tražila je jedna žena, ostali kupači polako odlaze, a ja se neću opravdavati za posao koji moram obaviti", odgovorio je Topuzović.