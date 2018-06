Na dubrovačkom području poduzimaju se ozbiljne mjere protiv širenja epidemije ospica; Kujundžić: Imamo razloga za zabrinutost

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u petak kako se u Dubrovniku, gdje je u četvrtak postavljena klinička sumnja o dva nova slučaja ospica koji još nisu serološki potvrđeni, poduzimaju ozbiljne mjere kako ne bi došlo do širenja epidemije.



"Sve što je više od tri oboljela može se nazvati epidemijom. To je relativno mali broj ali zabrinjava zbog niske procijepljenosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i objektivni rizik postoji", rekao je Kujundžić koji je sudjelovao na 70. obljetnici Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.



"Poduzimamo ozbiljne mjere s docjepljivanjem, davanjem imunoglobulina i izolacijama, tako da vjerujem da neće biti širenja. Međutim, sigurnosti nema, ima razloga za zabrinutost", kazao je Kujundžić.



Istaknuo je kako je u zadnjih godinu porasla procijepljenosti djece na tom području za oko 30 posto u odnosu na prethodne godine, ali to još nije dovoljno. Stoga se ide na procjepljivanje i promidžbene oblike kako bi potaknuli ljude na cijepljenje.



"Strahovi koji su se uvukli u roditelje ograničavaju ih u cijepljenju, a time rade štetu svojoj djeci ali i svima drugima koji mogu biti posredno zaraženi", naglasio je Kujundžić ali, dodao je, metodama prisile, kao što su kazna do 2000 kuna ili nemogućnost upisa u dječji vrtić zbog necijepljenja, ne postiže se ništa.



Prisila je, kaže ministar, u drugom planu jer ljude prvenstveno treba podučiti da necijepljenjem ugrožavaju svoju djecu.