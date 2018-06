Nema inženjera, armirača i tesara, svi su završili u Njemačkoj i Irskoj: tko će graditi pelješki most kad su na dubrovačkom području ostala samo dva nezaposlena zidara i klesara?

Ima li građevinskih radnika koji će se javiti na prvi natječaj tvrtke "China Road and Bridge Corporation" na gradilištu pelješkog mosta?



Neslužbeno doznajemo, nema. Na burzi rada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ponudama za posao građevinskih zanimanja nalazimo samo dva zidara, dva klesara i jednoga gipsera koji traže posao.



Nema niti jednog građevinskog inženjera, što opet ne mora značiti nužno da kineski izvođač u ovoj fazi neće naći željene radnike ako ih privuče dobrim plaćama i stimulacijama.

Izlaz u strancima

Ipak, po svemu sudeći, most koji će spojiti hrvatski sjever i jug gradit će neki drugi ljudi jer u Hrvatskoj trenutačno nedostaje nekoliko tisuća radnika u građevinskom sektoru. Naši inženjeri, armirači, zidari i tesari već su otišli u Njemačku ili Irsku pa je realno očekivati da će kineski izvođač, koji će graditi pelješki most za iznos od oko dvije milijarde kuna sa sobom dovesti i veliki broj svoje nekvalificirane radne snage.



Prema statistikama, Hrvatsku je do sada napustilo više od pedeset tisuća radnika koji su radili u građevinskom sektoru.



U sindikatu graditeljstva Hrvatske smatraju da će se u ovoj fazi radova naći građevinske inženjere, ali je nemoguće naći 150 armirača. Ne moraju to nužno biti nezaposleni na burzi rada, mogu se javiti i oni koji žele promijeniti posao, pojasnio je glavni tajnik Domagoj Ferdebar.



On također upozorava da će se zasigurno uvoziti strana radna snaga kada krenu radovi.



– Za 2018. godinu građevina je dobila devet tisuća dozvola za uvoz radne snage. To još nije iskorišteno pa bi se u toj kvoti mogli naći i strani radnici na gradilištu u Komarni i Brijesti.



Međutim, za sve njih će poslodavac u ovom slučaju China Road and Bridge Corporation morati poštovati granski kolektivni ugovor po pitanju plaća i drugih materijalnih prava – naglašava Ferderbar, upozoravajući da bez obzira otkuda radnici došli, ne mogu raditi za minimalnu plaću.



Kolektivni ugovor za građevinarstvo propisao je da je najniža plaća za građevinarstvo 3750 kuna bruto što se uvećava za dodatke, poput radnog staža ili pak stimulacija poslodavca. Plaća za srednje složene poslove je 4875 kuna, dok je plaća za VKV tesara, armirača, betonirca utvrđena u iznosu od 6825 kuna bruto.



Prema kolektivnom ugovoru, osnovna plaća za građevinske inženjere kakvi se traže natječajem kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation utvrđena u iznosu od 9937 kuna, što se uvećava raznim dodacima i stimulacijama.



Međutim, tajnik Ferdebar upozorava da China Road and Bridge Corporation već krši kolektivni ugovor u graditeljstvu, a radnike nisu ni zaposlili niti su radovi započeli.

Već krše ugovor

– Već na oglasu objavljenom na Zavodu za zapošljavanje vidi se kršenje kolektivnog ugovora. Radnici imaju pravo na naknadu prijevoza na posao i s posla, a u oglasu je navedeno da se radnicima ne plaća prijevoz – upozorava Ferdebar.



Ako se pojavi nedostatak radne snage, taj problem će kineski investitor kompenzirati „uvozom“ građevinskih radnika.



– Bez obzira otkuda došli radnici raditi na gradilištu pelješkog mosta, oni moraju raditi po hrvatskim zakonima. Ako će China Road and Bridge Corporation htjeti vrhunske stručnjake, onda će ih morati i platiti – naglašava Zvonimir Sever, predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva.



– Najdeficitarnija zanimanja su tesari, zidari i keramičari, ali mislim da nema ni inženjerskog kadra na raspolaganju jer su i oni napustili Hrvatsku.



Ipak, sve vam je pitanje ponude i potražnje. Ako se inženjerima ponude bolji uvjeti rada, oni će doći raditi na gradilištu pelješkog mosta. Mislim da neće biti problema pronaći inženjere za početak jer je to malo i intrigantan posao koji se ne radi svaki dan – pojasnio je Sever.