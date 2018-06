Vlada dala zeleno svjetlo za aneks: Four Seasons postaje novi partner projekta Kupari

Ministarstvu državne imovine Vlada je u četvrtak dala suglasnost za sklapanje aneksa I. ugovoru o realizaciji projekta Kupari, a investitor u taj projekt, tvrtka Avenue ulaganja očekuje da se za koji dan potpiše taj aneks s Ministarstvom kojem su već dostavili pismo namjere novog partnera za projekt, svjetski poznatog hotelskog lanca Four Seasons.



Tom novom suglasnošću izvan snage je stavljena Vladina odluka o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora za Kupare od 10. travnja ove godine.



Naime, nakon te prve suglasnosti investitor u projekt, zajednica ponuditelja u kojoj je vodeća tvrtka Avenue ulaganja, kao i Avenue Osteuropa sa sjedištem u Beču, nije prihvatila ponudu za sklapanje tog aneksa i tražio je dodatno usuglašavanje pojedinih odredbi, prije svega onih koje uređuju razloge za raskid ugovora i postupak raskida, navodi se u obrazloženju odluke Vlade.



Dodaje se da su te primjedbe i traženja investitora potom razmotrene, uz ocjenu da ih je korisno prihvatiti kako bi se osigurao nastavak realizacije projekta pa je 'složen' novi tekst aneks usuglašen između ugovornih strana.



Aneksom je tako definiran i pojam projekta Kupari I. u skladu s uvjetima iz javnog poziva za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari I. u Općini Župa dubrovačka i ponudom investitora.



Kako je sastavni dio te prihvaćene ponude bilo i pismo namjere hotelskog operatera Merriot International Inc, koji je time poručio da s investitorom želi sklopiti komercijalni ugovor o menadžmentu i Kuparima osigurati luksuzni brend Ritz Carlton, a poslije je investitor prekinuo pregovore s tim hotelskim brendom i nije dalje mogao ispuniti ugovornu obvezu, pa je od RH tražio sklapanje aneksa ugovoru kojim bi se uvjeti za hotelski menadžment i brend ugovorili u skladu s uvjetima objavljenim u javnom pozivu.



Slijedom toga se iz pojma "Projekta Kupari" izostavlja Meriot te projekt opisuje kao kompleks smještajnih i drugih ugostiteljsko turističkih kapaciteta, koji će se izgraditi u skladu s važećim Prostornim planom Općine Župa dubrovačka i važećim propisima o kategorizaciji ugostiteljskih objekata kategorije minimalno pet zvjezdica, a čiju će kvalitetu jamčiti hotelski operater koji ispunjava uvjete iz javnog poziva.



"Budući da je izbor hotelskog operatera i izbor brenda bitan i za konačni sadržaj projekta u okvirima Prostornog plana, problemi s izborom hotelskog operatera uvjetovali su kašnjenje investitora s dostavom ulaznih podataka za izradu UPU Kupari I., te se stoga investitor obvezuje u roku od 60 dana od dana sklapanja aneksa I. ugovoru Općini Župi dubrovačkoj, kao nositelju izrade UPU –Kupari I., dostaviti ulazne podatke za isti", navodi se u dokumentu s Vlade.



Iz Ministarstva državne imovine, kao i investitora odnosno odnosno tvrtke Avenue ulaganja za Hinu su u četvrtak poručili da je za projekt Kupare pronađen novi hotelski lanac, jedan od najluksuznijih u svijetu, Four Seasons.



"Dostavili smo već prije nekog vremena Ministarstvu pismo namjere Four Seasonsa za projekt Kupari, a nakon što potpišemo aneks, u roku kojeg imamo, od 60 dana, dostavit ćemo i općini ulazne podatke o tome zbog izrade UPU-a", kazao je Hini direktor tvrtke Avenue ulaganja Ivan Paladina.



On vjeruje da će aneks biti potpisati vrlo brzo, kako kaže, za koji dan.