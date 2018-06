Kinezi načinili prvi korak: traže inženjere za izgradnju pelješkog mosta

Tvrtka "China Road and Bridge Corporation", koja će graditi pelješki most, oglasila je potrebu za devet radnika građevinske struke, uglavnom diplomiranih inženjera, s mjestom rada u Komarnoj.



To je prvi konkretan korak ka početku radova na gradilištima pelješkog mosta u Komarnoj i Brijesti, gdje se traže glavni inženjer, ovlašteni voditelj gradilišta, inženjer zaštite na radu, inženjer za okoliš, planski inženjer, službenik za kontrolu dokumenata, lokalni inženjer te ugovorni inženjer.



Osim ovih radnih mjesta na terenu u Komarnoj i Brijesti, u središtu podružnice "China Road and Bridge Corporation" u Zagrebu traže se računovođa, tajnik te menadžer za ljudske potencijale.