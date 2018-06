Popriličan kaos nastao je u dubrovačkoj gradskoj luci prilikom uplovljavanja pomoćnog broda koji prevozi putnike od kruzera na sidru do kopna.



Skiper se odlučio za neobičan manevar kojim je previše uzburkao more u portu zbog čega su okolni privezani brodovi udarali jedni u druge.



Snimku koju im je poslao čitatelj objavio je the dubrovnik times, uz komenatar kako je ovo pravi primjer kako se ne privezuje brod u gradskoj luci.