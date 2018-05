Vrući je vikend iza nas, a naš je fotograf, svaka mu čast, napravio dobar đir po suncu. Obišao je Dubrovnik uzduž i poprijeko, spas nakratko pronašao u hladu gradskih zidina, pa svratio malo i do užarene lokalne plaže Banje.



A fotografije koje je podijelio izgledaju nam poput pravih ljetnih; ne možemo se ne načuditi što već u svibnju jedini spas od vrućine nalazimo u - moru. Čini se da to pak ne smeta ni domaćima ni turistima, očito još nisu doši oni mjeseci kada je sve što možemo vegetirati pod klima uređajem u zamračenoj sobi.



Ima i onih, naravno, koji guštaju tek kada takvi dani otpočnu. A Dubrovčani su valjda ljeto jedva dočekali, jer jučer se na plaži nije imao gdje staviti šugaman. Nastao je pravi pravcati ljetni šušur, a vruću atmosferu zacijelo su potpomogle i zgodne cure koje su opušteno pokazivale ovosezonske modele kupaćih kostima.



I u Gradu je bilo živo; hrpe turista prešetavale su Stradunom, fotografirali se pored najvećih znamenitosti, a spas pronalazili u sladoledu i strateškim suncobranićima. Uz to, samo lagano: lagana odjeća, lagani korak i uživanje u prizoru, ima li bolji način za provesti vikend?