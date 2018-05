Branitelji vide svoju šansu u proizvodnji

Božo Zadro, bivši pripadnik IV. gardijske brigade, i njegova braniteljska zadruga bave se poslovima priveza i odveza brodova u splitskoj gradskoj luci. Dobar je to primjer poduzetništva među braniteljima, o čemu se razgovaralo u četvrtak navečer u hotelu “Narenta” u Metkoviću, na savjetovanju pod nazivom “Hrvatski branitelji i poduzetništvo”, a koje je održano pod pokroviteljstvom Europske pučke stranke.

– Okupili smo se ovdje kako bi razmijenili svoje ideje i dosadašnja iskustva u poduzetništvu. Konkretno za ovo područje doline Neretve predložio bih poduzetništva u proizvodnji voća i povrća. Otvaranje prerađivačkog pogona i sušionice voća, koja bi jako dobro došla ovome kraju jer znamo da je količina voća i povrća veća od potreba. Također bi bilo dobro otvoriti i hladnjaču koja bi omogućila čuvanje proizvoda – rekao je Zadro.

Savjetovanje je okupilo branitelje iz čitave Dalmacije, s ciljem da se razmijene iskustva i znanja u poslovno poduzetničkim aktivnostima. Kako bi se branitelji uključili na tržište rada pokrenut je dvogodišnji program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja kao i članova njihovih obitelji.

– Samozapošljavanje i mjere otvaranja zadruga prevladavali su među potporama, i to za otvaranje obrta i OPG-a, te proširenje postojećih djelatnosti. Braniteljske zadruge su samoodržive u svojim djelatnostima, što je pokazatelj da su zadrugari postali društveni poduzetnici – rekla je Nevenka Benić, državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Uz nezaposlene hrvatske branitelje mjere potpore mogu koristiti i djeca dragovoljaca i hrvatskih ratnih vojnih invalida, te djeca poginulih branitelja.

Onaj poduzetnik koji zaposli branitelja ili dijete branitelja dobiva potporu od 50 tisuća kuna. Braniteljske zadruge ostvaruju potporu od 150 tisuća kuna, odnosno 180 tisuća kuna ako se zadruga bavi ekološkom proizvodnjom, rečeno je na savjetovanju.

– Želimo promovirati poduzetništvo među braniteljima i razbiti predrasude o braniteljima, koji su puno dali za Hrvatsku i još uvijek daju. Također nam je cilj pojasniti braniteljima kako će pripremiti i financirati poduzetničke projekte iz fondova Europske unije – rekao je Ivica Tolić, zastupnik u EU parlamentu i organizator savjetovanja u Metkoviću.

– Branitelji imaju želju i volju da nešto naprave i treba ih uključiti u poduzetničke vode, kako bi doprinijeli oživljavanju hrvatskog gospodarstva – smatra EU zastupnica Ivana Maletić, naglašavajući kako se očekuju natječaji iz europskog socijalnog fonda za projekte društvenog poduzetništva, od poljoprivredne proizvodnje do otvaranja obrta, a cilj je da se ulaže u razvoj zajednice.

– Primarno je pokretanje proizvodnje koja se veže uz turizam i promovira hrvatsku tradiciju, povijest i kulturu – zaključila je Maletić.