Dok se čeka početak radova na pelješkom mostu, 'iza brda' se valja još jedan megaprojekt: hoće li zaživjeti stara ideja spajanja dvaju naših velikih otoka?

Dok se čeka početak radova na pelješkom mostu, koji će kineska korporacija CRBC graditi za naručitelja Hrvatske ceste, to javno poduzeće naručilo je studiju izvodljivosti boljeg prometnog povezivanja otoka Korčule i Pelješca, koje dijeli 1200 metara Pelješkog kanala.



Upravo zbog takve blizine jednog od naših najnastanjenijih otoka i Pelješca, proteklih desetljeća razmatrala se ideja gradnje mosta ili tunela u Pelješkom kanalu, pa natječaj Hrvatskih cesta neminovno vraća te ideje u optjecaj.



– U ovom trenutku ne mogu se prejudicirati rješenja koja će izrađivač studije izvodljivosti predložiti – kažu nam u Hrvatskim cestama na upit ide li naručena studija za boljim trajektnim vezama Korčule i Pelješca ili će razmotriti gradnju mosta ili tunela.



Drugim riječima, u ovoj fazi projekta Hrvatskih cesta za povezivanje Korčule i Pelješca sve su opcije "na stolu".



Nakon evaluacije predloženih rješenja prema više kriterija, izrađivač studije izvodljivosti predložit će optimalno. Nakon odabira, izrađivač će ispitati ekonomsku i financijsku isplativost predloženog rješenja – najavljuju u Hrvatskim cestama.



Prema procjeni gradonačelnika Korčule Andrije Fabrisa, gradnja mosta u Pelješkom kanalu, kratkoročno gledano, nije opcija.



– Naravno da bismo mi htjeli "korčulanski most", ali bit ćemo itekako sretni i zadovoljni kad se izgradi pelješki most, koji svi u ovom dijelu Lijepe naše tako dugo čekamo. Kad je u pitanju studija koju su naručile Hrvatske ceste o prometnom povezivanju Korčule i Pelješca, radi se, prema informacijama kojima raspolažem, o boljoj povezanosti luke Perna na Pelješcu i luke Polačište na Korčuli – kazao nam je Fabris, potvrdivši kako je prometno povezivanje Korčule i Pelješca mostom dio Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.



Postoji, otkriva naš sugovornik, i prijedlog da se Korčula i Pelješac povežu tunelom.



– To su planovi, a realnost je da ćemo morati pričekati bolju financijsku situaciju za takav projekt kao što su most ili tunel Pelješkim kanalom – zaključuje Fabris.



Najave o gradnji mosta na Korčuli svojedobno su davali lokalni dužnosnici poput dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića, ali i neki članovi Vlade dok su imali mandate, poput ministra prometa u više HDZ-ovih vlada Božidara Kalmete i kratkotrajnog potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka.



Prvi put je gradnja mosta u Pelješkom kanalu zacrtana u razvojnom planu "Južni Jadran" iz šezdesetih godina prošlog stoljeća. Doduše, autori "Južnog Jadrana" bili su skloniji gradnji tunela koji bi povezali Korčulu i Pelješac, zbog intenzivnog pomorskog prometa Pelješkim kanalom.



U Prostornom planu Dubrovačke-neretvanske županije kao dvije točke koje bi trebalo spojiti između Korčule i Pelješca navode se Rt svetog Ivana na Pelješcu i uvala Kneža na Korčuli. Trajektnom vezom Pelješki kanal godišnje prijeđe oko 230 tisuća vozila i 600 tisuća putnika.



Iako je zamišljena dužina "korčulanskog mosta" upola kraća od pelješkog mosta, pa bi i investicija bila znatno manja od dvije milijarde i 80 milijuna kuna, za koliko će Kinezi povezati Pelješac s ostatkom zemlje, otvoreno je, među ostalim, pitanje bi li "korčulanski most" dobio sufinanciranje Europske unije kao pelješki, koji je EU spreman pomoći s 85 posto ukupne investicije. Cijeni samog mosta treba pridodati troškove izgradnje i popravka pristupnih cesta na Korčuli i na Pelješcu.