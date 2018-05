Ulagači odbili ministrov aneks: To nije ono što je dogovoreno u ožujku!

Aneks ugovora o realizaciji projekta Kupari I., za koji je Vlada u travnju dala suglasnost, nismo potpisali i takvog kakav nam je poslan nismo ni spremni potpisati.



On nije na tragu onoga što smo dogovorili na sastanku svih strana početkom ožujka, kada smo usuglasili tri osnovne točke, no u tekstu aneksa nije tako navedeno. Mi smo nakon toga svoj prijedlog sadržaja aneksa ugovora poslali Ministarstvu državne imovine i sada čekamo odgovor. Još nemamo povratne informacije – bilo je sve što nam je htio kazati Ivan Paladina, suvlasnik i direktor tvrtke "Avenue ulaganja", o dinamici poslova koji se odvijaju na obnovi Kupara.

Tako se dva mjeseca nakon informacije o konačno postignutom dogovoru između države i investitora nastavlja saga o obnovi nekadašnjeg elitnog vojnog odmarališta za koji je još 2016. godine nakon javnog natječaja "Avenue ulaganja" potpisala ugovor za realizaciju turističkog projekta Kupari.

Radi se o prostoru koji je po dokumentima prostornog uređenja određen kao zona ugostiteljsko - turističke namjene na površini od oko 13 hektara, za koji je raspisan međunarodni natječaj za investitora.

"Avenue ulaganja" ponudila su u Kupare u četiri godine uložiti oko 100 milijuna eura, izgraditi dva hotela s pet zvjezdica s oko 400 smještajnih jedinica. Naknadno je odlučeno da se umjesto 400 smještajnih jedinica, otvori 200 smještajnih jedinica, od kojih bi u svaku uložili 625 tisuća eura.

Nakon javnih istupa ministra državne imovine Gorana Marića krajem veljače ove godine u kojima je izrazio nezadovoljstvo dinamikom poslova koje odabrani investitor provodi na obnovi Kupara, činilo se da su se nadležna ministarstva i investitor ipak dogovorili. Čekalo se samo stavljanje potpisa na aneks ugovora, no iako je od tada prošlo puna dva mjeseca, od potpisa još ništa.

U međuvremenu su "Avenue ulaganja" dostavila državnim institucijama traženo pismo namjere kojim potvrđuju da će im partner u realizaciji turističkog projekta, prema natječajnoj obvezi, biti hotelska grupacija "Four Season", umjesto prije najavljenog "Marriottova" "Ritz Carltona" koji je odustao i taj dio više nije sporan.

No, o detaljima iz ponuđenog aneksa koji odbijaju potpisati investitori nisu spremni govoriti pa ostaje nagađati radi li se o 40 do 60 apartmanskih jedinica koje bi kao aparthotel bile izgrađene umjesto najavljenog hotela najviše kategorije. Prema tom konceptu u Kupare bi investitor uložio 125 umjesto traženih 100 milijuna eura.

Investitori su tvrdili kako nema ničega spornog u promijenjenom arhitektonskom konceptu gradnje aparthotela za koji su dobili suglasnost svih nadležnih ministarstava.

Međutim, u to vrijeme nije bilo suglasnosti s državom oko namjere investitora da 20 do 30 posto kapaciteta u izgrađenim luksuznim apartmanima stavi na prodaju, pa ostaje pitanje je li to razlog novog odgađanja potpisivanja aneksa od strane investitora. To bi bili apartmani s vlastitim vrtom, bazenom i okućnicom čiji vlasnici bi ih dali hotelskom brendu za iznajmljivanje. Dio godine bi ih koristio vlasnik, a ostalo bi ih punio „Four Seasons“.

Iako je u turističkom biznisu to poznata formula rada, s time se mora suglasiti Ministarstvo državne imovine jer se radi o koncesijskom ugovoru s investitorom na 99 godina.

Iako ni jedna zainteresirana strana ne govori o tome, jasno je da je novo odgađanje potpisivanja aneksa dovelo do zastoja i u dinamici poslova koje treba napraviti u Župi dubrovačkoj, gdje investitor Općini treba dostaviti ulazne podatke za izradu novog urbanističkog plana uređenja Kupari I., pa se sve opet odgađa, usporava i čeka.

Dok jedna strana ipak ne popusti. Jer, prema zaključku Vlade iz travnja, "u slučaju neispunjavanja obveza iz aneksa, predviđen je raskid ugovora", a to vjerojatno nikome nije cilj.