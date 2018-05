Zbog lažne ponude za bukiranje luksuznog smještaja u Dubrovniku Amerikanka zamalo ostala bez 3000 dolara: oglas je bio pun primamljivih detalja, no tada je uočila nekoliko čudnih stvari...

Moderna vila u Dubrovniku, s velikim bazenom, modernim uređenjem i prekrasnim osvjetljenjem za 550 dolara po noćenju u jeku turističke sezone? Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno i je. Uvjerila se u to i jedna Amerikanka, Aiste, inače s diplomom sa Stanforda, kada je naletjela na lukavu Airbnb prevaru i ispričala je za MarketWatch, a prenosi novac.hr.

Isplanirala je veliko obiteljsko putovanje, kroz 15 europskih gradova i krenula s rezervacijom smještaja. Iako je prvo pomislila kako je imala velike sreće kada je u Dubrovniku pronašla fantastičan smještaj, a unutar njenog budžeta, ubrzo je primijetila nekoliko čudnih stavki. Prvo, domaćin je tražio da mu se Aiste javi direktno umjesto da bukira preko Airbnba, a to je nešto što Airbnb moli da ne radite. Drugo, iako je vila jedinstvena i jeftina za tu kategoriju, nije imala mnogo osvrta niti ocjena.

Iako je kod prijašnjih bukiranja imala problema s rezerviranim datumima, ovaj put je bez problema odabrala razdoblje od 11. do 15. srpnja, a domaćin ju je tražio kopiju vozačke dozvole što joj se nije činilo čudnim jer je standardna praksa na servisima za bukiranje. Kada je njena rezervacija potvrđena, domaćin ju je tražio da uplati 2800 dolara, odnosno više od 17 000 kuna na račun AIRBNB GB LTD. Time bi se pokrio smještaj za četiri noćenja (2200 dolara) i depozit (550 dolara).

U zadnji čas je odustala od plaćanja tražene svote i obratila se direktno Airbnbu koji su joj nakon istrage rekli da je riječ o lukavoj prevari.

- Uvijek sam smatrala da znam dosta o tehnologijama pa me neugodno iznenadilo koliko sam lako nasjela na prevaru. Naučena sam misliti najbolje o ljudima, no čini se da u online svijetu to ne funkcionira tako – rekla je Amerikanka.

Koliko je cijela prevara bila dobro osmišljena, dovoljno govori i činjenica da su se Amerikanki javili s adrese koja je imala domenu @ssl-airbnb.com, a iz prijašnjeg iskustva je znala da se automatske poruke šalju s domenom @ssl.airbnb.com. Nije primijetila da je jedan znak ipak drugačiji.

Riječ je o klasičnoj prevari koja se svakih nekoliko godina pojavljuje na servisima za bukiranje, ali obično ne na onim najrazvikanijim poput Airbnba. Prevaranti postaju sve bolji u Photoshopu i ostalim alatima pomoću kojih njihove email adrese izgledaju identično službenima.

Sinan Eren, osnivač sigurnosne kompanije Fyde smatra da su ovakve prevare sve sofisticiranije.

- Pronađeš mjesto koje je gotovo uvijek bukirano, skineš fotografije, kopiraš opis i ponovo ga ponudiš. Riječ je o savršenoj prevari – pojašnjava Eren.

Airbnb ima mnogo sigurnosnih mjera koje bi trebale spriječiti da do ovoga dođe, no čini se da su ovaj put sve zakazale. Ponudili su i nekoliko najvažnijih savjeta kako ne bi izgubili svoj novac u sezoni planiranja godišnjih odmora.

- Pripazite na očite pogreške u email adresama, u nekoliko slučajeva se pojavilo Airdnb umjesto Airbnb

- Ne napuštajte stranicu preko koje bukirate jer je to najlakši način da vas prevare. Stranice mogu izgledati toliko realistično da nećete ni primijetiti da postoje samo kako bi vam uzele novac

- Ne ostavljate osobne podatke nigdje osim na potpuno provjerenim stranicama

- Koristite sve sigurnosne mjere, a sumnjive mailove proslijedite samoj tvrtki za bukiranje.