Nevjerojatna priča dalmatinskog poduzetnika: Država mi je prodala maglu! Kupio sam zgradu s kojom ne mogu ništa, potrošio ogroman novac, a sada su se u nju uselili i beskućnici!

Situacija je apsurdna - država mi ne dopušta uknjižbu vlasništva na nečemu što je ona prodala, a Grad Ploče od mene traži da o svom trošku uklonim azbestni krov i zbrinem otpad

Poduzetnik iz Metkovića Željko Glavinić (tvrtka MGA Nekretnine) nije mogao vjerovati kada je od grada Ploča dobio dopis da mora ukloniti azbestni krov s ruševne zgrade stare škole u Gračkoj ulici.



Naizgled ništa neobično da je Glavinić vlasnik te ruinirane nekretnine u središtu Ploča, koja je godinama ne samo ruglo grada već i opasnost za građane. Naime, iako je taj objekt kupio od tvrtke u stečaju, točnije prodao mu ga je Trgovački sud, odnosno Republika Hrvatska, on se nikako ne može uknjižiti kao vlasnik. Posjeduje dokaze da je zgradu 2008. platio nešto više od 900 tisuća kuna, valjani kupoprodajni ugovor i hrpu papira, ali to do sada nije bilo dovoljno da postane stvarni vlasnik nečega što je po zakonima RH kupio i platio.



Sud deset godina odbija uknjižbu prava vlasništva i u zemljišnim knjigama još uvijek je upisan "Pomgrad u stečaju". Zapravo, prilikom pokušaja svake uknjižbe žali se državno odvjetništvo pa tako dolazimo do apsurdne situacije, država ne dopušta uknjižbu vlasništva na nečemu što je ona prodala. I tako deset godina. Glavinić za Republiku Hrvatsku nije vlasnik, ali za grad Ploče jest.



Bez ikakvih prava



- Ja ne bježim od svoje obveze da uklonim taj azbestni krov. Ali kakva je uloga države u ovoj priči - pita se Željko Glavinić

(MGA Nekretnine).



Od mene se očekuje da imam obveze ali nemam nikakva prava - ogorčen je na državne institucije. Pokazuje nam gomilu papira, među kojima je i požutjela lokacijska dozvola za stambeni objekt upravo na mjestu te ruševine stare škole. Idejno projektno rješenje koje predviđa stambeni kompleks sa šezdesetak stanova, park, uređen okoliš i zelenilo.



I sve to stoji jer se ne može izvršiti uknjižba vlasništva. Iako je Ministarstvo graditeljstva bilo poništilo lokacijsku dozvolu, presuda Upravnog suda u Splitu Glaviniću je dala za pravo, pa je dozvola postala pravomoćna. To mu, kaže, daje nadu da će i sud u Pločama konačno presuditi da se može upisati kao vlasnik nekretnine od 3435 metara četvornih, koju je kupio prije deset godina.



I dok se čeka odluka suda, rješenje o uklanjanju azbestnog krova je pravomoćno i izvršno.



- Ploče od mene traže da uklonim krov i da zbrinem azbestni otpad. Prijevoz takvog opasnog otpada plaća se 2,25 kuna po kilogramu, pa bi račun sigurno mogao biti oko 15 tisuća kuna - kaže nam Glavinić, naglašavajući i da dobiva račune za komunalnu naknadu a nije vlasnik niti se uspijeva uknjižiti.



Uselili se beskućnici



Situacija uopće nije tako jednostavna jer su se u objekt stare škole navodno uselili beskućnici, a u priču se uključuju i vlasnici susjednih parcela, koji se također žale zbog uknjižbe. Sve to dodatno komplicira ionako zamršenu situaciju a projekt stambene zgrade koja bi zamijenila ruglo u središtu Ploča je deset godina na čekanju. I sve zbog birokracije koja ne ide na ruku poduzetnicima. Samo za papirologiju i sudovanja Glavinić je, kaže, do sada potrošio više od 1,5 milijuna kuna. Ali problemu se ne nazire kraj...



Prema idejnom projektu gradilo bi se oko 1000 četvornih metara poslovnog prostora i stambeni dio za tržište, a ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 20 milijuna kuna.



O staroj školi u Gračkoj ulici raspravljalo je i Gradsko vijeće Ploča. Ali ono nije nadležno za pitanja uknjižbe vlasništva, već za komunalnu problematiku. Vijećnici su čak i podržali ideju izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa, ali to definitivno nije moguće bez "čistih" vlasničkih papira kakve Željko Glavinić još uvijek nema.



- S obzirom na devastirano stanje nekretnine, gradske službe su pokrenule postupke provjere upisa kako bi poduzele radnje kojim bi nositelje prava na navedenoj nekretnini obvezale na sanaciju prostora.



Komunalni redari grada Ploča na temelju presude županijskog suda u Dubrovniku i izjave vlasnika izdali su rješenje kojim se naređuje vlasniku da u roku od deset dana ukloni azbestni krov s nekretnine - potvrdio nam je zamjenik gradonačelnika Ploča Zoran Majstrović.



Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, za komunalnu naknadu zadužuju se vlasnici ili korisnici prostora i zemljišta. Temeljem takve legitimacije, MGA nekretnine su zadužene za plaćanje komunalne naknade te se komunalna naknada temeljem izdanog rješenja naplaćuje - pojasnio je Majstrović.