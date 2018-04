Neretvani će raditi elektro - vozila: kineski i hrvatski poduzetnik ulažu sto milijuna eura u novu tvornicu i planiraju zaposliti stotine radnika

Projekt tvornice električnih automobila i skutera u poslovnoj zoni Nova Sela u općini Kula Norinska ide dalje.



Korak ka konačnoj realizaciji toga za Neretvu važnog investicijskog projekta je i nedavno potpisivanje kupoprodajnog ugovora između Općine Kula Norinska i tvrtke "Green Tech Group" za parcele u poslovnoj zoni Nova Sela, na kojima će investitor graditi tvornicu.



Uskoro se očekuje i početak radova na uređenju komunalne infrastrukture unutar poslovne zone koja se nalazi nedaleko od međunarodnoga graničnog prijelaza Nova Sela.



Riječ je o kineskom investitoru Karlu Soongu i njegovu hrvatskom partneru Antonyju Ninčeviću (tvrtka "Green Tech Group" registrirana je u Zadru) koji će se baviti proizvodnjom električnih skutera i automobila. Na tim poslovima proizvodnje i sklapanja električnih vozila u idućih nekoliko godina moglo bi se zaposliti i do 500 radnika. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 100 milijuna eura.



Podsjetimo, Općina Kula Norinska raspisala je javni natječaj za prodaju neizgrađenoga građevinskog zemljišta na području poslovne zone Nova Sela, na koji se javila zadarska tvrtka "Green Tech Group", koja je ponudila cijenu od 30 kuna za metar četvorni, što je Općinsko vijeće i prihvatilo. Budući investitor kupuje 53 tisuće kvadrata prostora u poslovnoj zoni Nova Sela te se uskoro očekuje početak radova na uređenju prostora.



Kako je istaknuto u poslovnom planu tvrtke "Green Tech Group", sama investicija realizirala bi se u nekoliko faza.



U prvoj slijedi izgradnja prometnica i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni, kako bi mogla početi izgradnja tvorničkih objekata u kojima će se proizvoditi i skladištiti električni skuteri i vozila na električni pogon. Izgradnja bi potrajala najdulje 18 mjeseci i u ovoj početnoj fazi na Novim Selima bi se zaposlilo do 25 radnika. Poslovnim planom predviđeno je širenje proizvodnih pogona ovisno o potrebama investitora.



U završnoj fazi predviđeno je zapošljavanje oko 350 radnika, koji će proizvoditi električne bicikle, skutere i automobile na električni pogon za potrebe hrvatskog tržišta, ali i za tržišta Europske unije i istočne Europe.



Prvi put u dolini Neretve ostvarena je poslovno-tehnička suradnja jedinice lokalne uprave, u ovom slučaju Općine Kula Norinska i investitora, tvrtke "Green Tech Group". Kako doznajemo, prometnice i prateću infrastrukturu financirat će Općina Kula Norinska, i to novcem koji će investitor uplaćivati na ime kupoprodajne cijene, što je preduvjet daljnjeg napretka same investicije.



Tako Općina Kula Norinska budućem investitoru daje besplatno zemljište jer će se za cijenu zemljišta graditi infrastruktura u poslovnoj zoni. Osim zapošljavanja lokalnog stanovništva, u općinski proračun slijevat će se i novac od komunalne naknade jer će buduća tvrtka za proizvodnju električnih vozila biti registrirana u poslovnoj zoni.