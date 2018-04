Vjernici na Facebooku žestoko napali biskupa Uzinića, on im odgovorio nadahnutim statusom: 'Rastužili ste me, vi želite zatvoriti vrata Crkve'

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić neočekivano se našao na udaru kritika nakon objave na svojem Facebook profilu u kojoj se osvrće na pričešćivanje političara koji su, suprotno naputku biskupa, u Saboru nedavno podržali Istanbulsku konvenciju.

U želji da, kako navodi, otkloni nedorečenosti i različita tumačenja, biskup poručuje kako Crkva nikoga ne želi isključiti iz svoga zajedništva, nego želi svima ostati otvorena na putu pomirenja.



"Ipak, postoje neka moralna pitanja, poput abortusa i eutanazije, koja ne samo subjektivno nego i objektivno isključuju iz crkvenog zajedništva, a time i pričesti one koji ih, suprotno crkvenom naučavanju, javno odobravaju i promoviraju. Drugo je da nisu sva moralna pitanja iste težine kao pitanja abortusa i eutanazije i da u nekim pitanjima, za primjer onima koja regulira Istanbulska konvencija i koja su bila temelj svih naših prijepora proteklih mjeseci, i među katolicima može postojati legitimna raznolikost mišljenja", ističe mons. Uzinić i smatra da oni koji su glasali suprotno naputku biskupa tim činom nisu objektivno prekinuli svoje crkveno zajedništvo.



Ratzingerovo pismo

"Naravno, oni se subjektivno sami trebaju u savjesti ispitati je li se to dogodilo", dodaje dubrovački biskup i u prilog svojim tvrdnjama navodi odgovor kardinala Josepha Ratzingera iz srpnja 2004. godine. Ratzinger je kao tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere pisao kardinalu Theodoru E. McCarricku, tadašnjem nadbiskupu Washingtona i predstojniku povjerenstva za "unutarnju politiku" Biskupske konferencije SAD-a, na temu katolika političara kojima je uskraćena pričest zbog javnog zauzimanja za pravo na abortus i eutanaziju. U pismu se sugerira kako se, sukladno mišljenju tadašnjeg kardinala Ratzingera, vjernik u nekim moralnim pitanjima ne mora suglasiti s mišljenjem Svetog Oca.



FB post biskupa Mate Uzinića netom nakon objave pokrenuo je žustru raspravu na Facebooku.

"Vi izgleda niste svjesni što je rodna teorija koja je postala ideologijom"; "U slučaju glasovanja za ratifikaciju Istanbulske konvencije, o kojem bi se dobru radilo kao protuteži uvođenja rodne ideologije u pravni sustav? Zaštita žena od nasilja u obitelji?!?"; "Očekujte da će zbog ovakvih govora crkve biti sve praznije i praznije, pa i u vašoj biskupiji. Jer ljudi traže istinu i autentičnost, a ne kamilicu"; "Grdno se vara svatko tko misli da su u katoličkoj Crkvi dopuštena različita mišljenja. Bog nikada nikome nije dao dopuštenje za grijeh"; "Uzoriti biskup Uzinić nas savjetuje da se prepustimo vlastitoj savjesti koja nas očito vodi sve dalje od Boga"... samo su neki od komentara vjernika koji su krenuli polemizirati s biskupom Uzinićem i ubrzo dobili njegov odgovor.

Krist ne osuđuje!

"Baš sam tužan. Ne zbog sebe. Savjest mi je potpuno mirna. Napisao sam ovo jer sam to smatrao svojom dužnošću, a sve zato da nitko ne bi bio udaljen s pričesti zbog krivog tumačenja crkvene discipline koje se pojavilo u javnosti. I dalje, dok god me netko ne uvjeri da moje tumačenje nije ispravno, ostajem pri svemu što sam napisao. A do sada me nitko od vas nije u to uvjerio. Dapače. Tužan sam, međutim, zbog kratkog pamćenja. Mnogi su zaboravili da je upravo Vijeće HBK za život i obitelj, kojemu predsjedam, prvo službeno upozorio na opasnosti koje mogu proizići iz IK i pozvalo zastupnike da za nju ne glasaju. Ali osobito sam tužan zato što se nitko, baš nitko, u ovim vašim komentarima nije zauzeo za svoju braću i sestre koji su učinili drugačije nego što smo im preporučili. Svi ih osudiše! Svi im žele zatvoriti vrata Crkve, koja bi sama trebala biti trajno otvorena Kristova vrata. A Krist! On ne osuđuje! On ljubi! I oprašta! I nas poziva na ljubav. I na opraštanje! Želimo li biti i doista ostati njegovi, bez svega možemo ostati, ali bez jednoga nikad ne smijemo. Želimo li biti i ostati njegovi, nikad ne smijemo ostati bez ljubavi", zaključuje u odgovoru na kritike dubrovački biskup Mate Uzinić.