Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika najučinkovitiji je u državi u provedbi legalizacije bespravno sagrađenih objekata.



Naime, prema registru Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja, u prvom krugu legalizacije podneseno je 5440 zahtjeva i samo jedan nije riješen. Drugi krug je otvoren do 30. lipnja.



Dnevno im stignu jedan ili dva zahtjeva, a od 15. srpnja 2017. registrirano ih je 134 i svi su riješeni! Silva Vlašić, privremena pročelnica, napominje kako je moguće legalizirati samo nekretninu koja je izgrađena prije 2011. i koja se nalazi na ortofotu. U suprotnom na teren izlaze inspektori te se izdaje nalog za uklanjanje.



Rušenje nepoznanica



No, rušenje bespravne gradnje u Dubrovniku je nepoznanica. Bageri rijetko idu južnije od Pelješca. Čak ni u Ministarstvu graditeljstva ne znaju koliko je točno objekata predviđeno za rušenje, ali zato napominju da će u Dubrovačko-neretvanskoj županiji provoditi uklanjanje bespravne gradnje tijekom trećeg ili četvrtog kvartala. Lani su, tvrde, u najjužnijoj županiji uklonili pet objekata. Obično su to tarace i drugi objekti na pomorskom dobru.



Silva Vlašić kaže kako podaci o bespravnoj gradnji do gradskih službi dođu samo po prijavama i zahtjevima za građevinsku dozvolu i legalizaciju, ali je uvjerena da više ne postoje slučajevi u kojima bi se investitor usudio početi s gradnjom nekretnine od nule bez dozvole. Od 2008., otkako je u gradskom odjelu za izdavanje dozvola, postupak ishođenja građevinske dozvole bitno je ubrzan zahvaljujući izmjenama propisa o gradnji i e-dozvolama. Nema više ni lokacijske dozvole. Nekad se trajanje postupka ishođenja dozvola mjerilo u godinama, a danas se ne prelazi zakonski rok od 60 dana. To je, kažu u gradskom uredu, posve realan rok. Pritom je važno napomenuti da se vrijeme računanja mjeri od predaje potpunog zahtjeva, s urednom projektnom dokumentacijom i prikupljenim potvrdama na glavni projekt. Upravo je tu znalo biti problema jer bi im stizala nepotpuna dokumentacija.



Pozivi susjedima



– Postupak je kompleksan, jer i u slučajevima gdje je sve urađeno prema prostornom planu i u skladu sa zakonom, investitor je dužan, između ostaloga, pozvati susjede. A, susjedi često pogrešno shvaćaju taj poziv, pa misle da imaju pravo izjasniti se za ili protiv izdavanja dozvole. Nije susjed pozvan dati odobrenje za gradnju, nego da bude upoznat sa zahvatom u njegovoj okolini – pojašnjava Vlašić, dodajući kako su uveli praksu konzultiranja s arhitektima kojima daju savjete prije nego počnu nešto projektirati, a sve da bi se izbjegli nepotrebni problemi.



– Arhitekt je, uz nas, najodgovornija osoba i mora poznavati prostorni plan. Može investitor tražiti što želi, ali arhitekt ga mora upozoriti koje su granice i mogućnosti gradnje kako ne bismo morali vratiti projekt a on ga ponovno izraditi – poručuje Silva Vlašić.