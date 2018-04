Ogorčeni potomci poznatog dubrovačkog brodovlasnika i hotelijera: Država nam uzela Vilu Dubravka vrijednu 20 milijuna kuna, a sada nam nudi mizeran iznos. Gdje je tu pravda?!

Tomi Glaviću komunističke su vlasti konfiscirale svu imovinu: Dubrovačku plovidbu, hotel "Dubrovnik" u Zagrebu, hotel "Argentinu" u Dubrovniku te još niz nekretnina. Nasljednicima ništa nije vraćeno

Dvadeset jednu godinu traje pravna bitka šestero nasljednika (mahom unuka) pokojnog dubrovačkog brodovlasnika i hotelijera Tome Glavića za povratak u njihovo privatno vlasništvo Ville Dubravka. Vila je po procjeni vještaka vrijedna oko 21 milijun kuna, a Glavići traže da im se objekt vrati u naturi i ne pristaju na 1,7 milijuna kuna koliko im je dodijelila država temeljem Zakona o naknadi, a koja je na temelju tog zakona postala i vlasnik. U Villi Dubravka je od završetka Drugoga svjetskog rata bio smješten Radio Dubrovnik, a HRT postaje zakonski vlasnik te vile 2004. godine.



Tomo Glavić je 1945. osuđen kao kolaboracionist jer je u svoj hotel "Argentina" bez ikakve novčane naknade puštao njemačke okupatore kojima nije naplaćivao smještaj.



Nitko je ne koristi



Pod tom bizarnom optužbom Glavić je osuđen na tri i pol godine zatvora (koje je odležao u Nišu i Lepoglavi) a sva imovina mu je konfiscirana. Tomo Glavić je bio i vlasnik Dubrovačke plovidbe i hotela "Dubrovnik" u Zagrebu kao i hotela "Argentina" u Dubrovniku te još niza nekretnina koje su mu oduzete.



Sada njegovi nasljednici na Upravnom sudu u Splitu vode bitku za povrat Ville Dubravka iako su sve dosadašnje instance dale za pravo državi. Tako je u veljači 2014. godine Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije donio rješenje u kojem kao obeštećenje za oduzetu imovinu nasljednicima nude državne obveznice vrijedne 1,7 milijun kuna u jednakim polugodišnjim obrocima tijekom 20 godina, ali se nekretnina ne vraća jer je postala državno vlasništvo.



Na to djelomično rješenje nasljednici su uložili žalba Ministarstvu pravosuđa, Upravi za građanstvo, trgovinu i upravno pravo. Kako je žalba odbijena nasljednici su podnijeli tužbu na Upravnom sudu u Splitu, gdje će 26. travnja biti donesena presuda u ovom slučaju.



Na raspravi koja se vodila na Upravnom sudu u Splitu odvjetnik Marijo Kaznačić koji zastupa cijelu obitelj Glavić je rekao:

– Vila koja je u vlasništvu HRT-a već je dvije godine prazna i zapuštena pošto je dopisništvo HTV-a odavno preselilo na novu lokaciji i taj prostor ne koristi za obavljanje televizijske djelatnosti, zašto im je oduzeta nekretnina i dodijeljena. Odredbama Zakona o naknadi Vlada RH može donijeti odluku kojom se prijašnjem vlasniku vraća oduzeta imovina kada za to postoje posebno opravdani razlozi, što je u ovom slučaju i ispunjeno – kazao je dubovački odvjetnik koji je najavio i mogućnost obraćanja Vladi, ali najprije čeka presudu Upravnog suda u Splitu.



Zastupnica HRT-a odvjetnica Ljubinka Šebetovsky je kazala da je nekretninu HRT stekao na temelju zakona te je nebitno i pravno potpuno irelevantno da li HRT predmetnu nekretninu trenutno koristi ili ne, jer se odluka o zahtjevu za povrat donosi prema stanju nekretnine na dan donošenja Zakona o naknadi.



Tužitelj Fedor Devide Glavić kaže:



– Nijedna oduzeta nekretnina na temelju nakaradne presude mom pretku Tomi Glaviću nama nasljednicima nije vraćena, nego smo obeštećivani državnim obveznicama, a bilo je slučajeva, kao kod Vile Banac u Cavtatu, da se objekt vrati nasljednicima obitelji Ivanović. Bio bi red da nam se bar vrati Villa Dubravka koja je bila dodijeljena HRT-u, a koja više ne služi njihovoj svrsi.



Politički zatvorenik



Ovaj spor vodila je moja majka Marija Glavić koja je tijekom postupka na Upravnom sudu preminula, pa smo ja i sestra Ivana Herak nasljednici u tužbi. Nije pravedno da ono što je bivša država nepošteno oduzela da ta ista država plaća deset puta manje nego što ta nekretnina vrijedi. Vlada RH je rješenjem utvrdila status mog djeda Tome Glavića kao bivšeg političkog zatvorenika i shodno Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika mi članovi njegove obitelji imamo pravo na povrat imovine koja mu je konfiscirana u političkom procesu.



U presudi mom nonu predmet inkriminacije je potpuno besmislen u odnosu na kazneno djelo, pošto u inkriminirajućim radnjama nema dokazanog krivičnog djela, te je očigledno došlo do zlouporabe prava i političke moći, što je i mišljenje Državnog odvjetništva RH od 21. travnja 1998. godine.