Prvi 'pravi' kupači u Dalmaciji: ekipa momaka bila je najhrabrija, ali osunčale su i cure svoja tijela, čisto da pokažu bikinije za sezonu

Ovaj vikend bio je kao stvoren za otvaranje sezone. Što u pogledu ljetne garderobe, koje je sve manje, a viškovi se konačno mogu ostaviti kod kuće, što po pitanju prvog ovogodišnjeg 'bućkanja'.



Oni koji nisu bili spremni zakoračiti u još uvijek hladno more, guštali su na zraku izležavajući se na plaži. Na gradskom kupalištu Banje u Dubrovniku bilo je kao usred ljeta; da nije bilo onih koji ipak nisu bili voljni svući se (nije ni sunce baš toliko kolovoško), činilo bi nam se da je sredina ljeta po gužvi koja se stvorila.



Prepuna plaža vrvjela je turistima naročito, ali i domaćima koji su se, ako ne ništa, odlučili barem malo osunčati. Naš je fotograf zabilježio ekipu prvih entuzijasta, a titulu najhrabrijih definitivno je odnijela grupica momaka koji se se bacili u more bez puno razmišljanja.



Cure su bile nešto suzdržanije, ali odlučile su i one doći malo gdje je 'špica', pa ako ne ništa, barem pokazati bikinije za ovu sezonu...