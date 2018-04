Korčulani: Pomaknite nan brod, oćemo na Hajduka!; Agencija za linijski promet: Evo van katamaran

Puno smišna poruka došla nan je iz Vele Luke uoči nediljnoga derbija Hajduka i Dinama, pa smo je odlučili prinit. Ne triba bit puno pametan pa se mislit šta je Korčulanima problem: ne mogu se zbrojit sa zadnjin trajekton iz Splita. Vapor in kreće u šest popodne, a utakmica je u pet. Puno bolje su ovi put prošli Hvarani, Bračani i Šoltani kojima je odlazak iz Splita u osan i po. Ali Korčulani nikako ne možedu prispit. A važno in je.



U ime njih piše Leo Žanetić (30) koji je prije pet godin iz Splita priselija na škoj i s tin je sebe doveja u situaciju oće-neće na Poljud. A govori kako je prvi put bija na Hajduka s devet godin, kad ga je kum odveja i to na sjever, u najžešće grotlo kojemu je vjeran osta sve do danas. Pa kaže ovako:



- Kad su ovakve situacije, kad triba ostvarit Kvaku 54 sitin se lude sezone 1998./99. kad smo bižali iz škole za poć na Hajduka, kad su me rođaci s Korčule zvali da dolaze i da in triba ić uzet karte. Ne znan šta je bilo gore: objasnit starcima picavanje iz škole ili njima kupit 27 karata trčeći za švercerima po gradu.



Nekako san priživija jedno i drugo pa su u sićanju ostale samo lipe stvari. Zamislite ovi prizor: posli utakmice bi išli put trajektne luke ispratit otočane na vapor i to je znala bit fešta po gatovima za ne virovat. Bračani, Hvarani, Višani, Korčulani, Lastovčani, sve pitome sorte ljudi bi se natiskale u trajektnu luku čekat svoje vanredne linije za poć doma svaki na svoj škoj. A velike su se štorije tu vrtile: čije je vino boje za pit a čigovo je boje za salatu i čijega je vina uopće ostalo poslin svega. Bija bi to strašan prizor kad bi pet, šest trajekti u isto vrime isplovilo iz gradskoga porta i svi okićeni bilin bandiran od svile u svitlu bengalki – raskrabija se Žanetić od ovih misli i priča nan kako se on još može i snać jer mu roditelji živu u Splitu, ali puno ih nema tu mogućnost, članova Torcide (ne triba zaboravit da su je Velolučani i osnivali), Društva prijatelja Hajduka i navijača svake vele, a u ovakvin prilikama živa bi šteta bila ostat doma i grist se.



- Ma čekaj, a kako će onda Lastovci, oni idu istin brodon? Doće doma u jednu uru iza ponoća?



- Ajde, pa neće in ništa bit za jedanput, kakav je društveni život na škojima noćno putovanje je prava anavntura – smije se naš Lučanin i zaključuje:



- Nima svatko nekoga za prinoćit u Splitu, a nima ni šoldi, triba i na posal stić... U ime svih nas pitomih ljudi sa škoja, DPH-ova i Torcidinih grupa bi vas lipo zamolija da pošaljete zahtjev da u nedilju navečer pomaknu linije prema škojima pa da iz Splita krenu u osan uri – zavapija je Leo sićajući se te sezone '98./99. i broja gledatelja kojoj je posvećena akcija Našega Hajduka pod nazivon Kvaka 54 – cilj je ostvarit još veću gledanost nego te sezone a za to fali 40 iljade gledatelja u preostalin domaćin utakmicama. Nije mala stvar.



Upomoć smo zvali Paulu Vidović, ravnateljicu Agencije za obalni linijski pomorski promet koja kaže kako postoji procedura za ovakve situacije:



- Izlazili smo puno puta u susret otočanima, a način je da nam pošalju dopis s molbom i prijedlogom. Ako bude moguće, pomoći ćemo, ali svakako moramo kontaktirati i 'Jadroliniju' koja daje suglasnost na izmjene u voznom redu. Na prvi pogled izgleda da je lako pomaknuti liniju, ali ipak treba riješiti neke tehničke poteškoće – kaže ravnateljica Vidović.

Isplovljavanje pomaknuto u 20 sati, otočani guštajte u Hajduku!

Nakon što su Korčulani apellirali Agenciji za linijski promet da im odobri kasnije isplovljavanje trajekta iuz splitske luke ove nedjelje, i to nakon najvećeg sportskog derbija u Hrvatskoj, stigao je i odgovor.



Ravnateljica Paula Vidović, naime, navijačima Bijelih s Korčule odborila je izmjenu voznog reda brze brodske linije (katamarana) koji će u nedjelju isploviti iz Splita u 20 sati umjesto u 16.30 kako bi otočani mogli pogledati svog Hajduka.