Što se to događa u Dubrovniku? Roditelji nisu cijepili čak 2000 djece, ne pomaže ni apel stručnjaka koji tvrde da je na pomolu epidemija opasnih zaraznih bolesti

Ni javni apeli ni kampanje početkom godine nisu pomogle da se Dubrovačko-neretvanska županija odlijepi s dna nacionalne ljestvice procijepljenosti protiv ospica.



Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije dr. Mato Lakić nekoliko je puta isticao kako je u Hrvatskoj zadnjih šest godina osjetan pad procijepljenosti, a kampanje o važnosti cijepljenja nisu popravile rezultate.

Prema podacima Zavoda, situacija je najlošija u Dubrovniku i okolici, i to posebice kod predškolske djece, iako su roditelji upoznati da u slučaju pojave samo jednog djeteta oboljelog od ospica u našoj županiji postoji velika opasnost daljnjeg širenja na necijepljene osobe, što u školama i vrtićima može dovesti do velike epidemije s katastrofalnim posljedicama.



U najranjivijoj skupini nalaze se, istaknuo je u više navrata ravnatelj Lakić, "svi koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli ospice", te su zbog toga u povećanom riziku od obolijevanja. Kao jedinu učinkovitu preventivnu mjeru, Lakić navodi – cijepljenje, budući da su ospice gotovo sto posto zarazne.



– Onaj koji nije otporan a bio je u kontaktu sa zaraženom osobom praktički uvijek oboli. Napominjem kako je oboljeli od ospica zarazan i jedan do dva dana prije pojave osipa – rekao je te uputio apel roditeljima koji nisu cijepili djecu.

– Odmah se javite nadležnom pedijatru, školskom liječniku i cijepite svoje dijete kako biste izbjegli obolijevanje i fatalne komplikacije – zaključio je Lakić.



Cijepljenje protiv ospica provodi se kombiniranim cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole. U Hrvatskoj se provodi u dvije doze: prva nakon navršene prve godine života i druga prigodom upisa u prvi razred. Smatra se kako se bolest ne može javiti u epidemijskom obliku ako se postigne procijepljenost djece od preko 95 posto, što je i preporuka Europske komisije o minimalnom cjepnom obuhvatu.



Tijekom nedavnog posjeta Dubrovniku, s ciljem afirmacije cijepljenja, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kaić rekao je kako najviše zabrinjava odgađanje cijepljenja djece.



– Kod cijepljenja protiv ospica najbolje je cijepiti dijete odmah nakon prvog rođendana. Prema mojim podacima, u Dubrovniku oko dvije tisuće djece između godine dana starosti i dobi za upis u školu nije cijepljeno protiv ospica. To je ogromna brojka, a ospice su možda najzaraznija bolest koja uopće postoji. Moguće su komplikacije poput upale pluća, ali i smrtni slučajevi – rekao je Kaić te odbacio sve navode o ikakvoj povezanosti cjepiva i poteškoća u razvoju ili stanja iz spektra autizma, na koje se neki roditelji pozivaju kao argument protiv cijepljenja djece.