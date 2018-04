SDP pokreće postupak ocjene ustavnosti: Ugovor Grada i DPDS-a je sprega političke moći i privatnih interesa

Dubrovački SDP pokreće postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti o dodatku ugovora o korištenju i održavanju gradskih zidina između Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine.



Predsjednik dubrovačkog SDP-a Jadran Barač naglasio je kako "DPDS temeljem upravljanja zidinama i ubiranja prihoda od ulaznica postaje neformalni centar moći u kojem se odlučuje ne samo o zaštiti i očuvanju spomeničke baštine, već o mnogočemu drugome, poput kupnje nekretnina te o kapitalnim projektima obnove gradske imovine".



– Prigodom potpisivanja spornog dodatka ugovoru, upozoravali smo javnost na potencijalne scenarije izvlačenja i trošenja javnog novca jedino za privatne interese – kazao je Barač, te nastavio:



– Opet se ponavlja i potvrđuje HDZ-ovo i Frankovićevo netransparentno raspolaganje novčanim sredstvima isključivo za privatni interes. Grad Dubrovnik kupuje 67 četvornih metara poslovnog prostora od Zagrebačke banke za gotovo 10 milijuna kuna javnog novca kako bi privatna udruga DPDS dobila uredske prostorije. To je najgori oblik pogodovanja, mešetarenja i beskorisnog bacanja novca usprkos gorućim problemima s kojima se Dubrovnik svakodnevno suočava. Ovakvi odnosi upućuju na to da DPDS preko gradonačelnika Mata Frankovića i predsjednika Gradskog vijeća Marka Potrebice upravlja Gradom.



Barač se osvrnuo i na, kako kaže, "skandaloznu izjavu Marka Potrebice koji je javno zaprijetio poduzetnicima kako neće dobiti javnu površinu ako otkupe nekretninu Zagrebačke banke na Gundulićevoj poljani".



– Tim činom Potrebica javno reketari poduzetnike i ulazi u jasan sukob interesa s pozicije moći budući da nema primjene jednakih pravila za sve zainteresirane subjekte – smatra Barač.



Dubrovački SDP, rečeno je, ponovno upozorava na "štetnost i neodrživost ugovora kojim se upravljanje nad iznimno važnim javnim resursom prepušta privatno-pravnim osobama'. Ugovor je na snazi, ali je, smatraju u SDP-u, u pojedinim odredbama u suprotnosti sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakonom o koncesijama.



– Zbog toga će SDP pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke Gradskog vijeća od 14. prosinca 2017. o dodatku ugovora s DPDS-om. Također ćemo uputiti zahtjev DORH-u kako bi on pred nadležnim sudom pokrenuo postupak ocjene valjanosti spornog ugovora i njegova dodatka jer je u suprotnosti s prinudnim zakonskim propisima. Drugim riječima, osnovni ugovor s dodatkom će se osporavati na nadležnom sudu, i to putem DORH-a – kazao je predsjednik GO SDP-a Barač.



Ujedno, dodao je, "pratit će daljnje postupanje gradskih vlasti vezano uz poslovni prostor na Gundulićevoj poljani zbog eventualnog podnošenja kaznene prijave protiv odgovornih osoba, budući da postoje indicije da u ovom slučaju postoje elementi kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti".



Podsjetimo, gradonačelnik Mato Franković i predsjednik DPDS-a Niko Kapetanić u veljači su potpisali dodatak ugovoru o korištenju i održavanju gradskih zidina, kojim se, među ostalim, Društvo obvezuje u korist gradskog proračuna isplatiti 60 posto prihoda od ulaznica na gradske zidine.



Takva raspodjela ostvarenog prihoda povoljnija je za gradski proračun u odnosu na prethodni dodatak, kojim su se sredstva dijelila na jednake dijelove, odnosno 50 naprema 50 posto.



Na sklapanje predmetnog ugovora, gradonačelnik je ovlašten zaključkom Gradskog vijeća usvojenim na 7. sjednici održanoj u prosincu 2017. godine. Ovaj dodatak ugovoru između Grada i DPDS-a potpisan je na razdoblje od 15 godina.

Gradonačelnik Franković: Ne bojimo se nikakvih procesa

– Mogu komentirati tajming navedene odluke da pokrenu postupak ocjene ustavnosti. To je apsolutno legitimno s njihove strane. No, zanimljivo je da SDP djeluje na neki poseban tajmer. Vjerojatno dok oni to sve skupa iščitaju, pa im treba mjesec-dva dok sve apsolviraju, pa se tek onda odluče na neku određenu političku odluku. Nadam se da tako neće raditi u budućnosti – komentirao je Mato Franković aludirajući na vrijeme pokretanja postupka ocjene ustavnosti budući da je odluka o dodatku ugovora donesena na Gradskom vijeću u prosincu prošle godine.



– Mi se ne bojimo nikakvih takvih procesa i, dapače, sigurni smo kako će se pokazati ispravnost odluke Gradskog vijeća, odluke koja se isključivo oslonila na važeći ugovor DPDS-a s Gradom Dubrovnikom, a onda se nizom aneksa taj ugovor mijenjao i poboljšavao u korist Grada Dubrovnika. Mislim da je svoje najbolje poboljšanje doživio upravo na posljednjem aneksu jer je osigurao značajno veća sredstva Gradu Dubrovniku. Sad mi nije jasno želi li SDP da Grad Dubrovnik ima manja sredstva jer ne tvrde da je osnovni ugovor štetan, ne tvrde da je on pravno nevaljan. Nije mi jasna ta njihova inicijativa, žele li zapravo da Društvo ima više novca, a Grad manje, jer bi se to dalo iščitati iz njihove najave – kazao je gradonačelnik Franković.