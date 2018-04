Dubrovački policajci na posao putuju s drugog kraja Hrvatske, mjesečno za putne troškove dobiju - tri plaće! Zbog svega im još i prijete da će ih drugi kolege zamrziti

U PU dubrovačko-neretvanskoj intenzivirao se problem petnaest policajaca koji na radno mjesto u tu upravu putuju iz Slavonije i Zagorja te u jednom smjeru prijeđu od 450 do 500 kilometara i tako nazad.



Kada se zna da MUP policajcima plaća jednu kunu troškova po prijeđenom kilometru, nije teško izračunati da jedan policajac iz Virovitice, Požege, Vinkovaca, Vukovara ili nekog drugog mjesta svog poslodavca samo za putne troškove mjesečno košta oko četranest tisuća kuna ili svi zajedno oko 200 tisuća kuna mjesečno.



Ti policajci iz unutrašnjosti do sada su se domišljali kako su znali da što manje putuju pa bi radili i po dvanaest sati dnevno, nekad i više, ili bi spajali i po dva radna dana nakon kojeg bi isto toliko bili slobodni, ali MUP je tome htio stati na kraj. A i policajcima je to dozlogrdilo, pogotovo što su neki probali i živjeti u mjestima gdje rade, ali ih je to dovelo do minusa na karticama i dizanja kredita kod banaka, a o razdvojenosti od obitelji da i ne govorimo.

Sastanak načelnika

Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije, čiji su članovi trinaest od petnaest policajaca iz unutrašnjosti koji stalno putuju, kaže nam: "S plaćom od 4500 do 5000 kuna ti policajci ne mogu živjeti u mjestima gdje rade jer im smještaj pojede pola plaće.



Kada bi ti ljudi bili premješteni na rad u svoje policijske uprave prema mjestu prebivališta, problem bi se riješio. Neki od njih više od pet godina ovako putuju, a nisu dobili premještaj iako je to po Zakonu o policiji definirano i predviđeno, kao i njihovim ugovorom o zapošljavanju s poslodavcem.



Istovremeno bilježimo slučajeve da su neki policajci dobili premještaj nakon četiri-pet mjeseci rada u blizini mjesta življenja, a uopće ne putuju kao ovi moji članovi po tisuću kilometara od posla i natrag. Meni je jasno da MUP želi smanjiti troškove, ali mislim da bi trebali gledati i potrebe ljudi koji putuju i koji PU dubrovačku navodno koštaju 200 tisuća kuna mjesečno.



Sada im se spočitava da zbog njihova problema svih tisuću policajaca PU dubrovačko-neretvanske mora raditi kraće i češće, i da su na taj način svi policajci manje slobodni jer više neće moći raditi dvanest, nego devet sati u smjeni.



To što će se putnicima broj dolazaka s četrnaest povećati na devetnaest putovanja mjesečno i što će se troškovi s 200 tisuća kuna popeti na 350 tisuća kuna mjesečno nikoga nije briga. I nije u redu tumačiti da su policajci koji putuju stvorili problem drugim domaćim policajcima jer oni putuju jednostavno da bi mogli preživjeti. MUP bi želio da oni žive tamo gdje i rade, a kako će i od čega živjeti, e to se ne pitaju."



Iz dopisa nezadovoljnih policajaca upućenih na razne adrese, pa i u našu redakciju, doznajemo da je prije par dana na ovu temu u PU dubrovačko-neretvanskoj održan sastanak kojem su osim načelnika Uprave Ivana Pavličevića prisustvovali i načelnici postaja: PP Ston, PGP Metković, PP Gruda te načelnik Odjela granice, zamjenik načelnika uprave i voditeljica upravnih i financijskih poslova Maja Restović, koja je rekla da PU dubrovačko-neretvanska trenutačno troši oko 600.000 kn mjesečno na putne troškove te da bi se putovanjima aktera naše priče povećala potrošnja za 200.000.



Konstruktivni razgovori



Načelnik Uprave Ivan Pavličević, kako stoji u dopisu, pojedinačno je želio ispitati svakog razlog zašto traže i žele premještaj te im je dogovorio da je to ucjena prema sustavu te da će ga on štititi.



Napomenuo je da će čitava Uprava zbog njih što putuju raditi osmosatno ili devetosatno vrijeme, da ih onemogući u putovanju te je dao naloge načelnicima postaja da naprave takvu projekciju za sljedeći mjesec, a kolege koje putuju su izjavili da će nastaviti putovati, na što je on odgovorio da ima mjesta na postajama Lastovu i Korčuli, te naložio Maji Restović da pogleda slobodna radna mjesta u navedenim postajama, kako bi ih uputio u navedene postaje u obavljanje službene dužnosti.



- Istina, rečeno im je da će čitava uprava raditi osmice te da će ih drugi kolege „zamrziti“ i „ gledati poprijeko“. Ali ja bih baš istaknuo načelnika PU dubrovačko-neretvanske Ivana Pavličevića kao osobu koja je u dva konstruktivna razgovora sa mnom pokazala i želju i volju da ovaj problem riješi - rekao nam je Kajkić, koji je uputio dopis i glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini i pomoćniku ministra za pravne poslove i ljudske potencijale Anti Delipetru.



Kajkić im je napisao da bi se ovaj problem trebao riješiti dijalogom i kompromisom, a nikako represijom, prijetnjama i ucjenama koje nikada nikome nisu donijele ništa dobro.