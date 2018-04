Zaboravio ju upisati u imovinsku karticu: pogledajte kako izgleda kuća Bože Petrova koju je izgradio povlaštenim kreditom i pozajmicom od nadbiskupa

Božo Petrov, čelnik Mosta nezavisnih lista i saborski zastupnik uselio je u novoizgrađenu obiteljsku kuću u ulici oca Ante Gabrića u starom dijelu Metkovića, koja pak još uvijek nije upisana u njegovoj imovinskoj kartici. Ta kuća otkako se počela graditi izazivala je brojne kontraverze u javnosti, počevši od posudbe novca od nadbiskupa Martina Vidovića za kupovinu terena pa do podizanja kredita APN-a, zbog čega je Petrov danima punio naslovnice novina.



Podsjetimo, sporan je bio broj zajedničkih članova kućanstva jer je Petrov bio prijavio bratu i njegovu zaručnicu koji nisu mogli dokazati da žive na istoj adresi sa njime. Zbog toga mu je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa izreklo opomenu pa je konačno APN subvencionirani kredit odobrio za petočlano kućanstvo.



Božo Petrov u rodnom Metkoviću gradi kuću od 900.000 kuna, država mu sufinancira radove



Petrov: Nakon 10 godina podstanarstva imam pravo izgraditi kuću za svoju obitelj



Tako je kuća izgrađena i useljena uz pomoć subvencioniranog kredita iz Programa B za gradnju i rekonstrukciju obiteljskih kuća, koji se podiže na maksimalno 30 godina, prvih 20 se otplaćuje 65 posto odobrenog iznosa banci, a drugi dio, s rokom otplate do maksimalno 15 godina u visini do 35 posto ukupno odobrenog iznosa, uplaćuje se APN-u uz kamate tijekom počeka od jedan posto, a tijekom otplate tri posto.



Neslužbeno se može čuti da je kuća koštala oko 940 tisuća kuna. Petrov je podignut kredit od 670 tisuća kuna, dok mu je supruga uzela još dodatnih 200 tisuća a navodno su imali i nešto ušteđenog novca.



Međutim, Petrov priznaje da je kuća koštala 120 tisuća EUR-a.



- Nakon 10 godina braka i troje djeca žena i ja smo odlučili krenuti u izgradnju obiteljskog doma od svega 100 kvadrata koji će na kraju koštati maksimalno 120 000 eura, financiranih kreditima moje supruge i mene. Zanimljiva je koincidencija da upravo u trenutku kada Mostu raste rejting, moja kuća u Metkoviću ponovno postaje temom nacionalnog interesa. U nedostatku pravih afera, Mostu, stranci koja je dva puta zbog principa i odgovornosti prema svojim biračima odustala od pozicija u izvršnoj vlasti, podmeće se pitanje financiranja jednog obiteljskog doma od kojeg je skuplji bilo koji stan prosječne veličine u Zagrebu ili Splitu. Drago mi je da se ovako secira moja jedina nekretnina i volio bih da se isto tako secira imovina ostalih hrvatskih političara. Uvjeren sam da bi korupcije bilo puno manje, kazao je Petrov.



Bez obzira koliko je novca uložio u kuću, Boži Petrovu, sasvim sigurno nije problem vraćati ratu kredita kolika god bila jer ima mjesečnu bruto plaću od 20 910 kuna, odnosno u netu 15 361 kuna, što je tri puta veće od prosječne hrvatske plaće, a tu je i dodatnih dvije tisuće kuna zarade od drugog dohodka.



Zanimljivo je da u imovinskoj kartici dužnosnika o novoj kući nema ništa. Među obvezama je istaknuta pozajmica od nadbiskupa Vidovića u iznosu od 222 tisuće kuna, jednako kao i stara kuća, od 109 kvadrata, koja je kupljena tim novcem, a koje više nema.



Na njezinom se mjestu nalazi novo modernističko zdanje u kojem obitelj Petrov živi.



Podsjetimo, Božo Petrov je godinama bio podstanar te je ispunjavao određene kriterije APN-a za korištenje subvencije za prvu nekretninu, kupovinu stana, izgradnju ili renoviranje kuće, a preduvjet svega je kreditna sposobnost, čemu je Petrov udovoljavao.



Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je ocijenilo kako nema prepreka da državni dužnosnik, tada na funkciji potpredsjednika Vlade koristi subvencije. Iako formalno-pravno nema nikakvih zakonskih zapreka, osim pokušaja prijavljivanja članova obitelji sa druge adrese prebivališta, Božo Petrov spada u skupinu malobrojnih Hrvata koji su koristili APN-ove poticaje na ovakav način.



On je svoju kuću izgradio kreditom koji će otplaćivati po povoljnijim uvjetima od drugih građana, koji su dizali stambene kredite bez državnog APN-a po puno većim kamatnim stopama.