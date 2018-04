Metković bivšem članu Mosta platio izradu web portala, ali na njemu nema ničega

Turčinović demantira da je "DMS" sustav naplaćen a da nije isporučen, premda priznaje da nije u 100-postotnoj funkciji.

Grad Metković je tvrtki Adriatic Travel Design iz Pazina, čiji je vlasnik Ladislav Turčinović, isplatio oko 150 tisuća kuna za sustav "DMS", kojim je trebalo objediniti i digitalizirati turističku ponudu doline Neretve.



Međutim, novac je isplaćen a sustav nije potpuno stavljen u funkciju, pa je ovo postala još jedna u nizu afera bivše Mostove vlasti. Sve se dodatno komplicira jer je Turčinović svojedobno bio visokorangirani član Mosta i jedan od ključnih pregovarača u vremenu kada je Most formirao vlast s Domoljubnom koalicijom.

Petrovljev povjerenik

Turčinović je i sada vijećnik Mosta u Istarskoj županiji, a prethodno je bio predsjednik općinskog vijeća u Svetom Petru u Šumi i slovio je kao osoba od velikog povjerenja Bože Petrova.



Priča je isplivala na sjednici Gradskog vijeća, kada je vijećnik HDZ-a Davor Boras javno pitao gradonačelnika Dalibora Milana što zna o ovom DMS sustavu i angažmanu Ladislava Turčinovića u gradu Metkoviću. Vijećnik Boras je još rekao da je u razgovoru s osobom nekad bliskoj Mostu saznao da su se Ladislavu Turčinoviću, uz novac za angažman, isplaćivale i mjesečne uplate za održavanje toga sustava. Tako se benigno vijećničko pitanje upućenom gradonačelniku izrodilo u još jednu aferu iz koje ispadaju kosturi iz ormara bivše Mostove vlasti u Metkoviću.



Kako doznajemo, osim uvođenjem "DMS" sustava, Turčinović se bavio i nekim drugim stvarima u Metkoviću koji s turizmom nemaju velike veze. Navodno je proučavao sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj upravi Metkovića te se bavio mogućnostima kako bi se poboljšala učinkovitost rada službenika. Navodno je pojedinačno razgovarao sa svim zaposlenicima gradske uprave koji su u tome sudjelovali, premda većina njih nije znala ni tko je Turčinović niti što od njih traži i očekuje.



Gradonačelnik Dalibor Milan potvrdio je da "Adriatic Travel Design" ima potpisan ugovor s Turističkom zajednicom grada Metkovića za izradu "DMS" sustava te da su računi za njegovo održavanje na naplatu stizali do srpnja prošle godine i onda su bez objašnjenja prestali dolaziti. Tako je cijeli slučaj postao još zamršeniji i misteriozniji.



- Taj sustav nije u potpunoj funkciji. Znači, nešto je plaćeno za neku aplikaciju i za neku web stranicu koje nema. Ne bih htio reći zbog čega mu se plaćalo, zašto me direktorica Turističkog ureda nije upozorila na to, zašto je tvrtka Ladislava Turčinovića prestala slati račune u srpnju 2017. Sve mi je to malo sumnjivo - rekao je gradonačelnik Dalibor Milan, koji tvrdi da nema ništa protiv tvrtke "Adriatic Travel Design", ali da ga samo zanima zbog čega sustav nije u funkciji.



- Zbog čega je grad Metković plaćao održavanje sustava koji nije bio u funkciji i zbog čega nije stavljen u funkciju? - pitao je svoje prethodnike aktualni gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan. Naime, grad Metković je postavljanje "DMS" sustava platio 121.250 kuna te za svaki mjesec održavanja još dodatnih 1750 kuna, pa se cifra na kraju penje na više od 150 tisuća kuna, što je poprilično veliki iznos za siromašan grad poput Metkovića.



Za Ladislava Turčinovića ništa nije sporno. On demantira da je "DMS" sustav naplaćen a da nije isporučen, premda priznaje da nije u 100-postotnoj funkciji. Jedino nije u funkciji web portal, ali to je samo mali dio ovoga velikog sustava. Za to krivnju prebacuje na zaposlenike turističke zajednice koji nisu ažurirali podatke.

Razišao se s Mostom

- Tvrtka "Adriatic Travel Design" je odradila svoj dio posla i ispunila sve ugovorne obveze prema gradu Metkoviću. Za potpuno funkcioniranje sustava trebalo je unijeti podatke, što nije učinjeno - kaže nam Turčinović.



- Do zastoja u prikupljanju podataka došlo je zbog porodiljnog dopusta direktorice Turističke zajednice. Čim se ti podaci unesu projekt će biti potpuno dovršen, a to ovisi o gradu Metkoviću i gradskoj turističkoj zajednici - pojasnio je Turčinović.



Upitan zbog čega je prestao slati račune za održavanje sustava u srpnju 2017. godine, Turčinović je rekao:



- Kad smo vidjeli da se ništa ne radi na unosu podataka, prestali smo isporučivati račune.



Turčinović naglašava da se razišao s Mostom zbog neslaganja s njihovom nacionalnom politikom, premda je još vijećnik Mosta u skupštini Istarske županije. Također ističe da se s Božom Petrovom zbližio upravo preko angažmana uvođenja "DMS" sustava te da je tek kasnije bio aktivan u Mostu.