U zgradi Ilije Sarake broj 7 u dubrovačkoj povijesnoj jezgri predviđen je smještaj za više razrede Osnovne škole Marina Getaldića, koji su inače već godinama 'podstanari' u zgradi Gimnazije Dubrovnik na Pločama.



Kad bi učenici mogli ući u taj, za njih predviđen gradski prostor, ova bi osnovna škola, iako na dvije adrese, imala mogućnost organiziranja jednosmjenskog rada. Đaci od prvog do osmog razreda pohađali bi nastavu unutar zidina, gdje je trenutno i zgrada za učenike nižih razreda.



"Projekt je konačno gotov", kazao je gradonačelnik Mato Franković na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća kao i to kako radovi mogu započeti već u rujnu.



Mogu, ali očito neće jer, objasnio je Franković:



- Jedan čovjek u Ilije Sarake koristi dva gradska prostora protuzakonito. U jednom živi, drugog iznajmljuje turistima. Ne možemo ništa jer čovjek uzurpira gradsku imovinu, ima svoju, ima i prihode i zarađuje na ovom i ne želi izići iz prostora. To je jedini slučaj u gradu - kazao je gradonačelnik.

Nije socijalni slučaj

Na pitanje kako je moguće da je grad nemoćan iz svog vlasništva udaljiti osobu koja je u njemu, kako je sam ustvrdio protuzakonito, Franković odgovara:



- Započeli smo s procesom iseljenja stanara. To ne ide brzo i ne ide u nekoliko mjeseci. Tu su sudski procesi, postupci i sve ostalo. Dobro znamo kako i na koji način to funkcionira i koliko to kod nas traje. To bi moglo projekt prolongirati za godinu i pol do dvije. Iz tog razloga sam rekao da smo mi nemoćni, nisam rekao da mi nećemo i ne poduzimamo sve - kazao je.



Sa stanarom još nije kontaktirao jer "to za sada ide preko Upravnog odjela za gospodarenje imovine". Ali, namjerava jer možda mu se, očekuje Franković, "podigne razina svijesti da mu to jednostavno ne pripada i da bi morao svoje mjesto za život pronaći negdje drugdje".



- Po našim evidencijama posjeduje i određena zemljišta i ostalo. Dakle, sve ima da bi mogao formirati uredan, normalan život negdje drugo. Ne radi se tu o socijalnom slučaju.



Najlakše bismo problem riješili na način da mu ponudimo drugi gradski stan, ali mi smo onda bespravnom stanaru dali stan na korištenje, a kojemu to pravo ne pripada. Ne smijemo to napraviti - ističe Franković, te opisujući kako izgleda unutrašnjost te zgrade, tvrdi da je 'nevjerojatno da tamo netko živi a još manje da to iznajmljuje'.

Bespravno naseljeni stan

Podsjetimo, veći dio zgrade u Ilije Sarake br. 7 Dubrovačka biskupija je na temelju ugovora dala na korištenje na 50 godina Gradu Dubrovniku za potrebe OŠ Marina Getaldića. Za dio zgrade, a riječ je o bespravno naseljenom stanu, u tijeku je postupak povrata imovine, zbog čega Dubrovačka biskupija s tim dijelom zgrade trenutno nije ovlaštena raspolagati.



Stan u povratu još uvijek je u gradskom vlasništvu, a budući da su dobili na korištenje i preostali dio zgrade, Grad je ovlašten raspolagati sa zgradom na broju 7 u cijelosti.



Zgrada se sastoji od suterena, visokog prizemlja, prvog kata i potkrovlja. Plan je u zgradi ukupne korisne površine oko 700 četvornih metara u bližoj budućnosti preseliti više razrede škole.



Naime, nastavni program OŠ Marina Getaldića trenutno se odvija na dvije lokacije, u školi Centar unutar zidina za niže razrede, koju trenutno pohađa oko 140 učenika te u zgradi Gimnazije na Pločama za učenike viših razreda. I ove školske godine, kao i proteklih, njih 140 dijeli školske klupe sa srednjoškolcima.



Dok je u Centru jednosmjenski rad, osnovci u Gimnaziji školu pohađaju u dvije smjene. Preuređenjem i adaptacijom zgrade u Ilije Sarake, osigurao bi se vlastiti prostor ovoj osnovnoj školi, a povratkom učenika predmetne nastave u povijesnu jezgru oživio bi prostor unutar zidina.



Telefonski smo kontaktirali Iva Bušlju, stanara koji nelegalno koristi gradski prostor u zgradi buduće škole, kako bismo doznali njegovu stranu priče te jesu li iz gradske uprave s njim stupili u kontakt. Kazao nam je kako trenutno ne želi komentirati novonastalu situaciju te da će za to biti vremena. Dodao je i kako je na ovoj adresi gotovo četiri desetljeća.

Apartman nije ni registrirao

- Cijeli povijesni slijed ne znam s obzirom na to da smo nekretninu preuzeli od Biskupije. Je li istina da je on tamo 40 godina sve to treba ispitati. Samo što znam je da stoji u stanu na koji nema pravo - jasan je gradonačelnik Franković.



Pita se i kako je moguće da 'turistički inspektori nemaju pojma kakav je to i čiji prostor'.



- Sad ćemo na početku turističke sezone tražiti inspekcijski nadzor i utvrđivanje kako je moguće da netko vrši najam nekretnine koja nije njegovo vlasništvo - zaključio je Franković.



Kako doznajemo iz Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odnosno Službe za gospodarstvo, 'uvidom u Obrtni registar nema podataka o registriranom apartmanu na adresi Ilije Sarake br.7.'



Budući da je riječ o javno korisnom projektu koji bi omogućio uspostavu jednosmjenskog rada u školi Marina Getaldića, Gradu je očito u interesu problem čim prije riješiti. No, začuđuje ipak da do sada Grad nije znao da je njihov prostor, kako kažu, protuzakonito zauzet. I to dugi niz godina.