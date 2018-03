Nervoza ili ucjena? Kinezi: Ispadnemo li iz igre za pelješki most, razmislit ćemo o ulaganju u Zadru

Neizvjesnost oko konačne odluke o tome tko će graditi pelješki most s pristupnim cestama, odnosno, hoće li to biti kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), čiju su ponudu Hrvatske ceste ocijenile kao najpovoljniju, nadvila se i nad kinesku investiciju u Zadru.



Naime, neizvjesnost oko konačne odluke o gradnji, koja je posljedica žalbe Strabaga AG Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, "mogla bi negativno utjecati na dinamiku kineskih investicija u Hrvatskoj", doznajemo od Siniše Malusa, menadžera Kineske jugoistočno europske poslovne asocijacije (CSEBA).



"Investicija u razvoj Luke Zadar već je trebala biti realizirana, ali kasni zbog spomenutih okolnosti. Upravo ovih dana počinje teći novi rok u kojemu bi kompanija Luxury Real Estate trebala dovršiti posao. Posljednjih mjeseci Zadar su pohodila vrlo značajna poslovna izaslanstva posredstvom CSEBA-e koja su iskazala neskriveni interes za Luku Zadar. Investitori za idućih nekoliko godina u prvoj fazi najavljuju ulaganja od 215 milijuna kuna, čime će Luka Zadar postati ozbiljan igrač na istočnoj obali Jadrana", kazao je Malus.



Kineska grupacija uz posredovanje tvrtke Kinesko jugoistočno europske poslovne asocijacije (CSEBA) iskazala je interes za Luku Zadar d.d. putem dokapitalizacije, na temelju odluka donesenih na Skupštini Društva. Ta bi se sredstva upotrijebila za ulaganje u skladu s investicijskom studijom. "Bez takvih sredstava, Luka Zadar d.d. nije u mogućnosti izvršiti preuzete obveze", upozorava Malus i otvoreno poručuje:



"Usporavanje investicijskog ciklusa od strane kineskih ulagača zbog navedenih razloga odnosi se i na odgodu, odnosno, produljenje roka za dokapitalizaciju Luke Zadar d.d.".



Naime, Luka Zadar d.d., kao prvenstveni koncesionar na teretnom dijelu lučkog područja Gaženice u Zadru, za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora ima obvezu ulaganja u opremu oko 215 milijuna i 750 tisuća kuna do 2039., odnosno do kraja trajanja koncesijskog ugovora.



No, kako je gospodarska kriza utjecala na smanjenje prometa teretima, što je rezultiralo nedovoljnim financijskim prihodima iz kojih bi se izvršila preuzeta ulaganja, Luka Zadar d.d. nije u mogućnosti izvršiti obveze ulaganja investicijske studije koja je sastavni dio koncesijskog ugovora.



U iščekivanju dokapitalizacije, Luka Zadar d.d. izvršit će ulaganje iz kreditnih linija, sve u svrhu izvršenja preuzetih obveza ulaganja, nabavom lučke dizalice u vrijednosti od oko 3,5 milijuna eura.



No, jasno je da bez dokapitalizacije nema neke velike perspektive u Luci za koju, osim Kineza, trenutno i nema zainteresiranih ulagača. Pa što su to onda, kakvu poslovnu prigodu Kinezi vidjeli ondje?



"Kineski partneri prepoznali su Luku Zadar zbog njezina povoljnog strateškog položaja jer bi roba do nje putovala desetak dana kraće nego do luka na sjeveru Europe. Još važnije, kineski partneri prepoznali su Luku Zadar kao dio važnog kineskog projekta 'Jedan pojas, jedan put'", rekao nam je Malus i dodao da su kineski investitori također zainteresirani i za poduzetničku zonu Crno te za projekt dogradnje Zračne luke Zadar, uz mogućnost uzimanja tog aerodroma u koncesiju.



"Kina, u skladu sa svojim projektom novog Puta svile, aktivno nudi gradnju i ulaganje u infrastrukturu, ceste, željeznice, ali prije svega u luke na Jadranu, Baltiku i na Crnom moru. U tom sklopu Kina u suradnji s gotovo 70 zemalja planira uložiti 1000 milijardi dolara u gradnju cesta, željeznica, luka i ostale infrastrukture. Prema ocjeni analitičara, to je jedan od najvećih projekata u svjetskoj povijesti. Novi Put svile pokazuje da se središte ekonomskog razvoja seli sa Zapada na Istok. Nije nevažno spomenuti ni to da su dobri politički i ekonomski odnosi pretpostavka i za veći dolazak kineskih turista u Hrvatsku", kaže Malus.



Inače, posljednje istraživanje GfK pokazuje da čak 86 posto hrvatskih građana ima pozitivan stav prema kineskim investicijama.



"Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, koja je inače dosta rezervirana prema kineskim ulaganjima, ne bi nam smjela biti prepreka za jačanje ekonomske suradnje s Kinom. Primjeri Mađarske, Poljske ili Grčke, koje ostvaruju sve čvršće veze s Kinom, jasno potvrđuju tu tezu", uvjeren je Malus.



No, očito je najavljeni "prodor" kineskog kapitala u Hrvatsku podigao na noge i one koji se žestoko protive poslovnom "ulasku" Kineza u EU, na čemu, može se neslužbeno doznati, i Strabag temelji svoj optimizam u žalbenom postupku. No, to bi onda značilo i vrlo vjerojatni kineski uzmak iz Luke Zadar.